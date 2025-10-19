Sąskaitas už šildymą gausite daug mažesnes: štai ką reikia daryti

Pasak „Ignitis grupės“ tvarumo politikos ir energetinio efektyvumo ekspertės dr. Dalios Buivydienės, keli lengvai buityje pritaikomi kasdieniai įpročiai gali padėti sutaupyti iki keliolikos procentų energijos ir išlaikyti komfortišką temperatūrą namuose.
Kasdieniai įpročiai, padedantys taupyti šilumą
„Norint sumažinti šildymo sąnaudas, svarbiausia – dėmesys kasdieniams įpročiams“, – sako dr. D. Buivydienė. Pasak jos, vos vienu laipsniu sumažinus šildymo sistemos temperatūrą galima sutaupyti apie 5 procentus energijos.
„Komforto prasme, tai beveik nepastebimas skirtumas, tačiau sąskaitose greitai pasimato pokyčiai. Rekomenduojama palaikyti apie 20–21 laipsnio kambario temperatūrą žiemą – tokia aplinka užtikrina komfortą ir leidžia šildymo sistemai veikti efektyviau“, – teigia ekspertė.
Ji primena, kad šilumos išlaikymui svarbu ir paprastos buitinės priemonės: vakare užtrauktos užuolaidos ar nuleistos žaliuzės padeda išlaikyti šilumą, o dieną atitrauktos – leidžia kambariui sušilti nuo saulės spindulių.
Taip pat vertėtų patikrinti langų sandarumą ir pasirūpinti, kad radiatoriai visuomet būtų švarūs bei be oro burbuliukų.
Pasak dr. D. Buivydienės, papildomus elektrinius šildytuvus ar konvektorius naudoti verta tik trumpam, kai reikia laikinai pašildyti konkrečią patalpą.
„Nuolat juos laikyti įjungtus tikrai nėra ekonomiška – tokie įrenginiai sunaudoja daug elektros energijos, todėl sąskaitos už elektrą gali gerokai išaugti“, – pabrėžia ji.
Tinkamas vėdinimas
Trumpas, bet intensyvus patalpų vėdinimas padeda išlaikyti sveiką mikroklimatą ir sutaupyti šilumos energijos.
„Kelioms minutėms plačiai atvėrus langus, oras greitai pasikeičia šviežiu, tačiau namų sienos ir baldai nespėja atvėsti. Tai daug efektyviau nei ilgam šiek tiek praverti langai“, – aiškina ekspertė.
Pasak jos, laikantis tokio principo galima išvengti kelių procentų papildomų šildymo sąnaudų per sezoną – tai paprastas ir nieko nekainuojantis įprotis.
Langų svarba
Anot ekspertės, langai – tai viena pagrindinių vietų, per kurias prarandama šiluma.
„Dieną verta atitraukti užuolaidas ir žaliuzes, kad patalpas sušildytų saulė, o vakare jas užtraukti – taip sumažinamas šilumos praradimas per stiklą“, – sako dr. D. Buivydienė.
Ji taip pat rekomenduoja patikrinti langų sandarumą ir, jei reikia, papildomai juos izoliuoti.
„Langų reguliavimas ar specialios izoliacinės juostos – paprasti, bet veiksmingi sprendimai, leidžiantys sumažinti energijos nuostolius ir palaikyti jaukią temperatūrą namuose“, – priduria ekspertė.
Reguliari šildymo sistemos priežiūra taip pat turi reikšmingos įtakos energijos sąnaudoms.
„Dulkių sluoksnis ant radiatoriaus ar oras šildymo sistemoje mažina šilumos perdavimą. Tinkamai prižiūrėti įrenginiai tolygiai paskirsto šilumą, todėl nereikia didinti temperatūros“, – aiškina dr. D. Buivydienė.
Tokie paprasti veiksmai ne tik padeda sutaupyti kelis procentus energijos, bet ir pagerina sistemos veikimo patikimumą.
Dažniausios klaidos ir kaip jų išvengti
Dažniausia klaida, pasak ekspertės – per aukšta kambario temperatūra. „Kiekvienas papildomas laipsnis padidina energijos suvartojimą, todėl rekomenduojama neperšildyti patalpų“, – pabrėžia ji.
Ji taip pat primena iš tinklo išjungti nuolatos nenaudojamus prietaisus: televizorius „budėjimo“režime per metus gali sunaudoti apie 45 kWh, o kompiuteris – iki 50 kWh elektros energijos.
„Išjunkite nenaudojamus prietaisus iš tinklo, naudokite ilgintuvus su jungikliais ar išmaniuosius kištukus. Net maži įpročiai gali turėti didelę įtaką.
Pavyzdžiui, skalbimo mašinos ar indaplovės „Eco“ režimai leidžia sutaupyti iki 45 proc. elektros, o šaldytuve palaikoma vos vienu laipsniu aukštesnė temperatūra – iki 6 proc. energijos“, – sako dr. D. Buivydienė.
