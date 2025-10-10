Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Ignitis grupė” perima visą jūrinio vėjo parko projektą „Curonian Nord”

2025-10-10 16:57 / šaltinis: BNS
2025-10-10 16:57

Valstybės valdoma „Ignitis grupė” perima visą 700 megavatų galios apie 3 mlrd. eurų vertės vėjo parko Baltijos jūroje projekto „Curonian Nord” kontrolę.

„Ignitis“

Valstybės valdoma „Ignitis grupė” perima visą 700 megavatų galios apie 3 mlrd. eurų vertės vėjo parko Baltijos jūroje projekto „Curonian Nord” kontrolę.

0

„Ignitis grupės“ valdoma žaliosios energetikos bendrovė „Ignitis renewables“ pasirašė sutartį su pasauline vėjo parkų vystytoja „OW Offshore” („Ocean Winds”) dėl projektą vystančios įmonės „Offshore wind farm 1” 49 proc. akcijų už nominalią 0,5 tūkst. eurų kainą įsigijimo, penktadienį pranešė grupė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prašymą dėl akcininkų struktūros pakeitimo Valstybinė energetikos reguliavimo taryba patvirtino spalio 10 dieną.

Pasak pranešimo, „Ignitis renewables“ taip pat perims su projektu susijusius darbus, mokslinių tyrimų duomenis ir intelektinę nuosavybę, kompensuodama „Ocean Winds“ 893 tūkst. eurų tiesiogiai patirtas išlaidas.

„Ocean Winds“ koncentruoja savo veiklą kitose rinkose ir pasitrauks iš „Curonian Nord“ projekto. 

„Šis pokytis tolesniam „Curonian Nord” projekto įgyvendinimui įtakos neturės. „Ignitis renewables” projekto darbus tęsia savarankiškai ir turi visus tam būtinus vadybinius bei finansinius pajėgumus atlikti paruošiamuosius darbus ir būtinas investicijas, siekiant gauti statybos leidimą 2027 metais“, – pranešime sakė „Ignitis renewables“ vadovas Frankas Oomenas. 

