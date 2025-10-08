Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Ignitis grupė“ pateikė paraišką antrojo vėjo parko Baltijos jūroje vystytojo konkursui

2025-10-08 10:01 / šaltinis: BNS
2025-10-08 10:01

Antradienį vidurnaktį pasibaigus pirmadienį atnaujintam daugiau nei 3 mlrd. eurų vertės 700 megavatų (MW) galios antrojo vėjo parko Baltijos jūroje vystytojo konkursui, paraišką jam pranešė pateikusi valstybės valdoma „Ignitis grupė“, kartu su partnere – pasauline jūrinių vėjo parkų vystymo kompanija „Ocean Winds“ jau vystanti pirmojo tokios pat galios ir panašios vertės vėjo parko jūroje projektą. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tačiau, BNS žiniomis, konkursas laikomas neįvykusiu, nes gauta tik viena paraiška. Jis būtų įvykęs gavus bent dvi paraiškas. 

„Ignitis grupė“ pranešė konkurse sudalyvavusi per įmonę „Ignitis renewables projektai 5“, kurios vienintelė akcininkė yra jos antrinė įmonė „Ignitis renewables“.  

Pagal konkurso taisykles potencialus vystytojas gali pateikti vystymo mokestį arba prašyti paramos pagal dvišalę sutartį dėl skirtumo, kuris svyruoja nuo 75,45 euro iki 125,74 euro  už MWh, ir kuris yra iš dalies indeksuojamas iki elektros gamybos leidimo gavimo, bet ne ilgiau kaip 8 metus nuo leidimo gavimo.

„Ši informacija neturi įtakos grupės 2025 metų koreguoto pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją (EBITDA) ir Investicijų prognozėms“, –  teigia  „Ignitis grupė“.  

Vyriausybė rugsėjo pradžioje nusprendė laikinai stabdyti konkursą atsižvelgus į tai, kad birželį paskelbto konkurso dokumentų pateikimas vyko vasarą, kai dėl atostogų yra mažesnis rinkos dalyvių aktyvumas, dėl politinių aplinkybių vyravo galimas neapibrėžtumas, todėl potencialiems investuotojams buvo sudėtingiau priimti sprendimus.

Sprendimui įtakos turėjo ir nepalanki situacija pasaulinėje jūrinės energetikos sektoriaus rinkoje.

Energetikos ministerija yra sakiusi, kad potencialių rinkos dalyvių netenkino konkurso terminas, nes jiems trūko laiko pasirengti dalyvauti konkurse. 

Ministras Žygimantas Vaičiūnas anksčiau sakė, kad konkursu domisi keli potencialūs dalyviai. 

