Kalendorius
Spalio 1 d., trečiadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Žiniasklaida: rugpjūtį didžiausius atlyginimus tarp valstybės įmonių mokėjo „Ignitis grupė“

2025-10-01 09:09 / šaltinis: ELTA
2025-10-01 09:09

 Didžiausius atlyginimus tarp valstybės valdomų įmonių (VVĮ), remiantis „Sodros“ duomenimis, rugpjūčio mėnesį mokėjo energetikos bendrovė „Ignitis grupė“, kur atlyginimų (prieš mokesčius) mediana siekė 5,42 tūkst. eurų, rašo „Verslo žinios“.

Ignitis. ELTA / Jonas Balčiūnas

 Didžiausius atlyginimus tarp valstybės valdomų įmonių (VVĮ), remiantis „Sodros“ duomenimis, rugpjūčio mėnesį mokėjo energetikos bendrovė „Ignitis grupė“, kur atlyginimų (prieš mokesčius) mediana siekė 5,42 tūkst. eurų, rašo „Verslo žinios“.

REKLAMA
1

Liepos mėnesį valstybinės energetikos grupės, kuri turi 68 darbuotojus, atlyginimų mediana buvo 8 eurais mažesnė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antroje vietoje pagal atlyginimų medianą rugpjūtį buvo „Energy cells“ – čia 24 darbuotojams mokamų atlyginimų mediana rugpjūtį buvo daugiau nei 4,72 tūkst. eurų. 

REKLAMA
REKLAMA

Įmonė per paskutinį vasaros mėnesį šoktelėjo iš 8-os vietos tarp didžiausius atlyginimus mokėjusių VVĮ – liepą algų mediana siekė virš 4 tūkst. eurų.

REKLAMA

Tuo metu trečioje pozicijoje rugpjūtį – energijos perdavimo ir mainų įmonių grupė „EPSO-G“, kur užmokesčio mediana buvo beveik 4,71 tūkst. eurų (84 darbuotojai). Liepą atlyginimai bendrovėje buvo kiek didesni – mediana siekė kone lygiai 5 tūkst. eurų.

Pasak portalo, atlyginimai visuose sektoriuose auga dėl padidėjusios minimalios mėnesinės algos (MMA), kuri šiemet siekia 1038 eurus prieš mokesčius.

Šalies darbo užmokesčio prieš mokesčius vidurkis šiuo metu yra 2,37 tūkst. eurų. Šį vidurkį pranoko 31 valstybės valdomų įmonių atlyginimų mediana.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų