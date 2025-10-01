Žiniasklaida: rugpjūtį didžiausius atlyginimus tarp valstybės įmonių mokėjo „Ignitis grupė“

Liepos mėnesį valstybinės energetikos grupės, kuri turi 68 darbuotojus, atlyginimų mediana buvo 8 eurais mažesnė.
Antroje vietoje pagal atlyginimų medianą rugpjūtį buvo „Energy cells“ – čia 24 darbuotojams mokamų atlyginimų mediana rugpjūtį buvo daugiau nei 4,72 tūkst. eurų.
Įmonė per paskutinį vasaros mėnesį šoktelėjo iš 8-os vietos tarp didžiausius atlyginimus mokėjusių VVĮ – liepą algų mediana siekė virš 4 tūkst. eurų.
Tuo metu trečioje pozicijoje rugpjūtį – energijos perdavimo ir mainų įmonių grupė „EPSO-G“, kur užmokesčio mediana buvo beveik 4,71 tūkst. eurų (84 darbuotojai). Liepą atlyginimai bendrovėje buvo kiek didesni – mediana siekė kone lygiai 5 tūkst. eurų.
Pasak portalo, atlyginimai visuose sektoriuose auga dėl padidėjusios minimalios mėnesinės algos (MMA), kuri šiemet siekia 1038 eurus prieš mokesčius.
Šalies darbo užmokesčio prieš mokesčius vidurkis šiuo metu yra 2,37 tūkst. eurų. Šį vidurkį pranoko 31 valstybės valdomų įmonių atlyginimų mediana.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!