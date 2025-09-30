Tarptautiniai ekspertai: pirmajam „Igničio“ vėjo parkui Baltijos jūroje kyla iššūkių

Tokią išvadą padarė pasaulinė atsinaujinančios energetikos rinkos tyrimų ir konsultavimo įmonė „Wood Mackenzie“, „Ignitis grupės“ stebėtojų tarybos užsakymu atlikusi projekto vertinimą.
Anot tarptautinių ekspertų, vėlavimo rizikų gali kilti dėl nepalankių sąlygų rinkoje. Be to, pagal projekto įgyvendinimo grafiką grupės atsinaujinančios energetikos plėtotoja „Ignitis renewables“ galutinį investicinį sprendimą (angl. FID) ketina priimti dar prieš parengdama galutines geotechnines atskaitas.
„Nors geotechninių darbų užbaigimas gali nulemti FID priėmimo laiką, didžiausią vėlavimo riziką kelia platesnio pobūdžio rinkos sąlygos: šiuo metu rinkoje kylantys iššūkiai, turintys neigiamos įtakos elektros realizavimui, tiekimo grandinės apribojimai ir finansavimo prieinamumas, o ne techniniai darbai“, – teigiama „Ignitis renewables“ antradienį paskelbtoje „Wood Mackenzie“ ataskaitoje.
„Rekomenduojame prailginti laiką tarp šių tyrimų ataskaitų parengimo ir FID siekiant užtikrinti detalaus projektavimo darbų parengimą, kuris priklauso nuo geotechninių tyrimų ataskaitos“, – rašoma ataskaitoje.
Pasak analitikų, projekto įgyvendinimas galėtų strigti, jei brangtų komponentai, kiltų sunkumų užsitikrinti finansavimą, sudarant elektros pardavimo sutartis.
Kaip skelbiama ataskaitoje, nuo 2023 metų sutrūkinėjus tiekimo grandinėms, išaugus infliacijai bei sumažėjus vystytojų rizikos „apetitui“, padėtis jūrinės energetikos rinkoje suprastėjo. Ekspertų vertinimu, iki 2030-ųjų pasiūlos ir paklausos disbalansas turėtų stiprėti, todėl brangs komponentai.
Dėl to „Wood Mackenzie“ mano, kad „Ignitis renewables“ projekto baziniame scenarijuje numatytos kapitalo išlaidos (CAPEX) yra 23 proc. mažesnės nei turėtų būti.
„Ignitis renewables“ turėtų atidžiai sekti pagrindinių komponentų ir įrengimo kainų pokyčius, elektros realizavimo rinką ir peržiūrėti finansines prielaidas siekiant užtikrinti ilgalaikę projekto įgyvendinimo perspektyvą“, – nurodė ekspertai.
Vertintojai taip pat teigia, kad nepaisant iššūkių, investicijos į „Curonian Nord“ yra pagrįstos, jos yra ne didesnės nei panašių projektų Danijoje, Belgijoje ir Jungtinėje Karalystėje.
Anot „Ignitis renewables“, vertinimas taip pat parodė, kad projektui reikalingi tyrimai, projektavimo darbai ir pirkimai atlikti pagal standartus, tinkamai valdomos projekto rizikos.
„Wood Mackenzie“ analizavo projekto įgyvendinimo grafiką, rizikos valdymo procedūras ir investicijas.
Analitikų vertinimo šiemet balandį paprašė „Ignitis grupės“ stebėtojų taryba.
Šių metų pradžioje „Ignitis grupė“ pripažino, jog Europoje ir Baltijos šalyse vėluojant didelės apimties elektrolizės, arba žaliojo vandenilio projektams bei dėl to sumažėjus galimybių užsitikrinti ilgalaikes elektros pardavimo sutartis, gali kilti finansavimo sunkumų vystant pirmąjį jūrinį vėjo parką. Todėl 2030 metais dabar numatyta komercinė jo veiklos pradžia gali vėluoti.
Liepos pradžioje „Ignitis grupės“ vadovas Darius Maikštėnas sakė, kad pirmąjį vėjo parką Baltijos jūroje realu turėti 2031–2033 metais.
