TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

VERT skyrė beveik 24 tūkst. baudą pirmą jūros vėjo parką vystančiai „Offshore Wind”

2025-09-19 16:46 / šaltinis: ELTA
2025-09-19 16:46

Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba (VERT) skyrė 23,9 tūkst. eurų baudą pirmąjį 700 megavatų (MW) jūros vėjo parką vystančiai „Ignitis grupės“ valdomai „Offshore Wind Farm 1”.

Pinigai. ELTA / Žygimantas Gedvila

Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba (VERT) skyrė 23,9 tūkst. eurų baudą pirmąjį 700 megavatų (MW) jūros vėjo parką vystančiai „Ignitis grupės" valdomai „Offshore Wind Farm 1".

0

Tai Eltai penktadienį patvirtino VERT atstovė Gabrielė Vasiliauskaitė.

Pasak jos, bauda skirta Energetikos agentūrai informavus, jog įmonė vieną dieną vėluoja pateikti Elektrinių ir su jomis susijusios infrastruktūros projekto įgyvendinimo ataskaitą už praėjusių metų paskutinį ketvirtį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Bauda, anot jos, skirta vadovaujantis Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymu, kuris už pavėluotą ataskaitų pateikimą numato konkrečias pinigines baudas. 

„Atkreipiame dėmesį, kad baudos skyrimo sąlygos ir dydžiai nustatyti minėtame įstatyme ir Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) neturi galimybės savo nuožiūra skirti ar neskirti baudos, o taip pat koreguoti jos dydžio“, – komentavo G. Vasiliauskaitė.

Tuo metu „Ignitis grupė“ Eltai nurodė svarstanti teismui skųsti rinkos reguliuotojo sprendimą.

„Bauda skirta už mažareikšmį pažeidimą – ataskaitos pateikimas dėl žmogiškos klaidos vėlavo vieną darbo dieną. Mūsų įsitikinimu, paskirta poveikio priemonė nėra proporcinga padarytam pažeidimui, todėl vertinsime galimybę šį sprendimą skųsti“, – teigė „Ignitis grupės“ komunikacijos partneris Valdas Lopeta.

Pirmasis apie skirtą baudą pranešė portalas „15min”.

Pirmąjį jūros vėjo parką vystanti įmonė „Offshore Wind Farm 1” įsteigta 2023 m. 

VERT 2023 m. jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiančius juridinius asmenis „Ignitis renewables“ ir danų „Ocean Winds“ valdomą „OW Offshore“ pripažino pirmojo jūros vėjo parko vystytojo konkurso laimėtojais.

Lietuva iš viso planuoja turėti du jūros vėjo parkus. Antrojo jūros vėjo parko konkursas laikinai sustabdytas. Jį atnaujinti planuojama spalį. 

Planuojama, kad šis parkas Baltijos jūroje, geriausiu scenarijumi, pradės veikti 2033 m.

