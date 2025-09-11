Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Paskirtasis finansų ministras: mažmeniniai vartotojai turėtų tapti „Ignitis grupės“ prioritetu

2025-09-11 08:49 / šaltinis: BNS
2025-09-11 08:49

Paskirtasis finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sako, kad mažmeniniai elektros vartotojai turėtų tapti valstybės valdomos „Ignitis grupės“ veiklos prioritetu.

Kristupas Vaitiekūnas (nuotr. Elta)

Pasak jo, idėja valstybei išpirkti visas įmonės akcijas dar nėra palaidota, tačiau skubėti to daryti nereikia, nes galima paieškoti alternatyvų raginti bendrovę daugiau dėmesio skirti galutiniams vartotojams.

0

Pasak jo, idėja valstybei išpirkti visas įmonės akcijas dar nėra palaidota, tačiau skubėti to daryti nereikia, nes galima paieškoti alternatyvų raginti bendrovę daugiau dėmesio skirti galutiniams vartotojams.

„Aš manau, kad nereikia skubėti su tokiais kraštutiniais sprendimais. Reikia tiesiog peržiūrėti „Ignitis“ veiklą, procesus ir galbūt rasti būdų, kad tie mažmeniniai vartotojai taptų tam tikru prioritetu, o ne tarp visų veiklos prioritetų sąrašo gale“, – Žinių radijui ketvirtadienį sakė politikas.

Jis atkreipė dėmesį į naujosios Ingos Ruginienės Vyriausybės programos punktą, kuriuo žadama „įvertinti valstybės valdomų įmonių procesų valdymą“.

„Iš tikrųjų reikia atliepti tam tikrą žmonių nepasitenkinimą „Ignitis“ veikla, kad ta veikla galbūt nėra labai patogi, ar savitarnos sistema, ar dar kažkas“, – teigė paskirtasis ministras.

„Mažmeninėje prekyboje „Ignitis“ galėtų dirbti šiek tiek efektyviau ir labiau stengtis dėl vartotojų“, – pridūrė jis.

Paskirtoji premjerė I. Ruginienė dar trečiadienį sakė, kad bus vertinamos alternatyvos ir sprendžiama, ar valstybė pajėgi iš privačių savininkų išpirkti valstybės kontroliuojamos „Ignitis grupė“ akcijas.

BNS rašė, kad K. Vaitiekūnas anksčiau teigė nepritariantis 25 proc. „Ignitis grupės“ akcijų paketo išpirkimui.

Prezidento vyriausiasis patarėjas ekonominės ir socialinės politikos klausimais Vaidas Augustinavičius yra sakęs, kad „Ignitis grupės“ akcijų išpirkimas šiuo metu būtų nesavalaikė ir per brangi iniciatyva.

Šiuo metu valstybei priklauso 74,99 proc. „Ignitis grupės“ akcijų, o smulkiesiems investuotojams – 25,01 procento.

