Kalendorius
Rugpjūčio 30 d., šeštadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
12
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Dėl „Ignitis grupės“ akcijų supirkimo nerimaujantis Savickas: tai – „aušriečių“ programos įgyvendinimas

2025-08-30 11:58 / šaltinis: ELTA
2025-08-30 11:58

Darbą Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje (EIM) baigiantis Lukas Savickas neslepia, jog naujos Seimo valdančiosios koalicijos užmojis supirkti valstybinės „Ignitis grupės“ akcijas iš privačių investuotojų jam kelia nerimą. Pasak demokrato, tai gali būti socialdemokratų pataikavimas didesnį vaidmenį valdžioje įgijusiems „aušriečiams“.

Lukas Savickas (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)

Darbą Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje (EIM) baigiantis Lukas Savickas neslepia, jog naujos Seimo valdančiosios koalicijos užmojis supirkti valstybinės „Ignitis grupės“ akcijas iš privačių investuotojų jam kelia nerimą. Pasak demokrato, tai gali būti socialdemokratų pataikavimas didesnį vaidmenį valdžioje įgijusiems „aušriečiams“.

REKLAMA
12

„Man, asmeniškai, šis klausimas tikrai kelia nerimą. Mano supratimu, tai yra „Nemuno aušros“ rinkiminės programos įgyvendinimo prioritetas. Jų pozicijos valdančiojoje koalicijoje šiuo metu yra ženkliai sustiprėjusios ir aš nesu tikras, kad tai yra didelis socialdemokratų prioritetas. Tai gali būti viena iš „aušriečių“, kaip frakcijos, keliamų sąlygų“, – laidoje „ELTA kampas“ kalbėjo L. Savickas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak jo, atsižvelgiant į Lietuvą krečiančius geopolitinius iššūkius, kelis šimtus milijonų eurų vertų privatiems investuotojams priklausančių „Ignitis grupės“ akcijų išpirkimas nesuteiktų jokios naudos valstybei.

REKLAMA
REKLAMA

„Šiandien valstybė turi daug geopolitinių iššūkių. Šiemet buvo priimti mokestiniai pakeitimai, kurių tikslas buvo generuoti papildomas pajamas užtikrinti šalies saugumui. Tai reikalauja ženklių lėšų, o tie poreikiai niekur nedingsta ir jų gali atsirasti net daugiau. (Tokiu metu – ELTA) kalbant apie šimtus milijonų eurų, kurie būtų skiriami tam, kad būtų atsiimta „Ignitis grupės“ dalis iš privačių akcininkų, neįsivaizduoju, kokią papildomą naudą tai sukurtų valstybei“, – tikino L. Savickas.

REKLAMA

Parlamentaras mano, kad tai papildomai apsunkins artėjančioje Seimo rudens sesijoje naujos Vyriausybės laukiančią užduotį – suformuoti kitų metų valstybės biudžetą.

„Tai pareikalautų daugybės papildomų valstybės lėšų, kai jų ir taip trūksta. Netrukus, tik susiformavus naujai Vyriausybei, turėsime pradėti kalbėti apie valstybės biudžetą ir tada pamatysime, kiek daug įtampų kils dėl jo, nes jį subalansuoti ir atliepti visus prioritetus – nebus lengva“, – teigė L. Savickas.

REKLAMA
REKLAMA

Anot demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ partijos vicepirmininko, jam sunku suvokti, kokias problemas energetikos srityje išspręstų visų „Ignitis grupės“ akcijų perėmimas į valstybės rankas.

„Šiuo metu skaidrumo kriterijai yra įgyvendinami, valstybės kontrolė išlieka, tad manau, kad kažkas turėtų labai aiškiai nupasakoti, kodėl to reikia“, – tikino laikinasis EIM vadovas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Jo teigimu, pats sprendimas parduoti ketvirtadalį „Ignitis grupės“ akcijų išoriniams investuotojams, kuris įgyvendintas 2020 m. spalį, buvo išradingas būdas pritraukti reikalingas lėšas. Anot L. Savicko, tai šaliai sukūrė ir kitokios papildomos vertės.

„Kartais valstybei reikia ieškoti nestandartinių variantų sutelkti papildomas lėšas. Šiuo variantu, kai sudarėme galimybę listinguoti valstybinę įmonę, mes suaktyvinome investicinę aplinką, biržą ir sukūrėme papildomas galimybes pritraukti naujas investicijas. Valstybė dėl to gavo finansinę grąžą ir galimybę nukreipti ją kitiems poreikiams, tuo pačiu metu padidindama valstybinės įmonės, kuri dabar yra viena daugiausiai dividendų ir grąžos teikiančių, skaidrumą“, – kalbėjo L. Savickas.

REKLAMA

„Šiuo metu skaidrumo kriterijai yra įgyvendinami, valstybės kontrolė išlieka, tad manau, kad kažkas turėtų labai aiškiai nupasakoti, kodėl to (visų „Ignitis grupės“ akcijų sutelkimo valstybės rankose – ELTA) reikia“, – teigė pašnekovas.

Naujos koalicijos svarstymai yra neigiamas signalas, kuris jau padarė žalą investuotojams

Be to, aiškino L. Savickas, Seimo valdančiosios daugumos tikslas perimti visas valstybinės energetikos grupės akcijas yra neigiamas signalas, kuris jau dabar padarė apčiuopiamą žalą investicinei aplinkai.

REKLAMA

„Mano veritinimu, tai yra neigiamas signalas, nes keisti strateginius sprendimus pakeliui – nekuria pasitikėjimo, kad valstybė turi ilgalaikį, toliaregį matymą“, – aiškino politikas.

„Žala investuotojams dėl mūsų blaškymosi – jau padaryta“, – pridūrė L. Savickas.

Apie koalicijoje vykstančius pokalbius dėl galimybių delistinguoti „Ignitis grupės“ akcijas šią savaitę kalbėjo paskirtoji ministrė pirmininkė I. Ruginienė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Ignitis grupės“ akcijų viešas siūlymas Baltijos šalių akcijų biržoje „Nasdaq“ pradėtas 2020-ųjų spalį. Įmonę ir toliau valdo valstybė – 74,99 proc. akcijų priklauso Finansų ministerijai.

Tuo metu likusius daugiau nei 25 proc. akcijų valdo instituciniai investuotojai (15,06 proc.), iš kurių daugiausia Baltijos šalyse, ir mažmeniniai investuotojai (9,95 proc.), iš kurių didžioji dalis – Lietuvoje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
nudriskęs skvernas
nudriskęs skvernas
2025-08-30 12:02
skverneliams dega sparnai:nebegaus dividendų už pigiai ''nusipirktas" igničio akcijas,baigsis garantuotas bizniukas visų Lietuvos piliečių sąskaita...
Atsakyti
Petras
Petras
2025-08-30 12:46
Lietuvos Nepriklusomybes ausroj Sajudis skelbe , kad strateginiai objektai bus valstybiniai bus valstybiniai. Prichvatizatorius buvo ir liko gobsus . Kas neaisku sioj vietoj?
Atsakyti
Expertas
Expertas
2025-08-30 12:47
Kas per Energetikos ministras ir kam jis dirbo visą laiką, jeigu nesupranta, kad strateginiai objektai turi priklausyti tik valstybei, o ne privatininkams?!?! Tai yra priority darbas. Beje jo vadas ir pardavė Ignitį privatininkui…
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (12)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų