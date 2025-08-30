Dėl „Ignitis grupės“ akcijų supirkimo nerimaujantis Savickas: tai – „aušriečių“ programos įgyvendinimas

„Man, asmeniškai, šis klausimas tikrai kelia nerimą. Mano supratimu, tai yra „Nemuno aušros“ rinkiminės programos įgyvendinimo prioritetas. Jų pozicijos valdančiojoje koalicijoje šiuo metu yra ženkliai sustiprėjusios ir aš nesu tikras, kad tai yra didelis socialdemokratų prioritetas. Tai gali būti viena iš „aušriečių“, kaip frakcijos, keliamų sąlygų“, – laidoje „ELTA kampas“ kalbėjo L. Savickas.
Pasak jo, atsižvelgiant į Lietuvą krečiančius geopolitinius iššūkius, kelis šimtus milijonų eurų vertų privatiems investuotojams priklausančių „Ignitis grupės“ akcijų išpirkimas nesuteiktų jokios naudos valstybei.
„Šiandien valstybė turi daug geopolitinių iššūkių. Šiemet buvo priimti mokestiniai pakeitimai, kurių tikslas buvo generuoti papildomas pajamas užtikrinti šalies saugumui. Tai reikalauja ženklių lėšų, o tie poreikiai niekur nedingsta ir jų gali atsirasti net daugiau. (Tokiu metu – ELTA) kalbant apie šimtus milijonų eurų, kurie būtų skiriami tam, kad būtų atsiimta „Ignitis grupės“ dalis iš privačių akcininkų, neįsivaizduoju, kokią papildomą naudą tai sukurtų valstybei“, – tikino L. Savickas.
Parlamentaras mano, kad tai papildomai apsunkins artėjančioje Seimo rudens sesijoje naujos Vyriausybės laukiančią užduotį – suformuoti kitų metų valstybės biudžetą.
„Tai pareikalautų daugybės papildomų valstybės lėšų, kai jų ir taip trūksta. Netrukus, tik susiformavus naujai Vyriausybei, turėsime pradėti kalbėti apie valstybės biudžetą ir tada pamatysime, kiek daug įtampų kils dėl jo, nes jį subalansuoti ir atliepti visus prioritetus – nebus lengva“, – teigė L. Savickas.
Anot demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ partijos vicepirmininko, jam sunku suvokti, kokias problemas energetikos srityje išspręstų visų „Ignitis grupės“ akcijų perėmimas į valstybės rankas.
„Šiuo metu skaidrumo kriterijai yra įgyvendinami, valstybės kontrolė išlieka, tad manau, kad kažkas turėtų labai aiškiai nupasakoti, kodėl to reikia“, – tikino laikinasis EIM vadovas.
Jo teigimu, pats sprendimas parduoti ketvirtadalį „Ignitis grupės“ akcijų išoriniams investuotojams, kuris įgyvendintas 2020 m. spalį, buvo išradingas būdas pritraukti reikalingas lėšas. Anot L. Savicko, tai šaliai sukūrė ir kitokios papildomos vertės.
„Kartais valstybei reikia ieškoti nestandartinių variantų sutelkti papildomas lėšas. Šiuo variantu, kai sudarėme galimybę listinguoti valstybinę įmonę, mes suaktyvinome investicinę aplinką, biržą ir sukūrėme papildomas galimybes pritraukti naujas investicijas. Valstybė dėl to gavo finansinę grąžą ir galimybę nukreipti ją kitiems poreikiams, tuo pačiu metu padidindama valstybinės įmonės, kuri dabar yra viena daugiausiai dividendų ir grąžos teikiančių, skaidrumą“, – kalbėjo L. Savickas.
Naujos koalicijos svarstymai yra neigiamas signalas, kuris jau padarė žalą investuotojams
Be to, aiškino L. Savickas, Seimo valdančiosios daugumos tikslas perimti visas valstybinės energetikos grupės akcijas yra neigiamas signalas, kuris jau dabar padarė apčiuopiamą žalą investicinei aplinkai.
„Mano veritinimu, tai yra neigiamas signalas, nes keisti strateginius sprendimus pakeliui – nekuria pasitikėjimo, kad valstybė turi ilgalaikį, toliaregį matymą“, – aiškino politikas.
„Žala investuotojams dėl mūsų blaškymosi – jau padaryta“, – pridūrė L. Savickas.
Apie koalicijoje vykstančius pokalbius dėl galimybių delistinguoti „Ignitis grupės“ akcijas šią savaitę kalbėjo paskirtoji ministrė pirmininkė I. Ruginienė.
„Ignitis grupės“ akcijų viešas siūlymas Baltijos šalių akcijų biržoje „Nasdaq“ pradėtas 2020-ųjų spalį. Įmonę ir toliau valdo valstybė – 74,99 proc. akcijų priklauso Finansų ministerijai.
Tuo metu likusius daugiau nei 25 proc. akcijų valdo instituciniai investuotojai (15,06 proc.), iš kurių daugiausia Baltijos šalyse, ir mažmeniniai investuotojai (9,95 proc.), iš kurių didžioji dalis – Lietuvoje.
