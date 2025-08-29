Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Finansų ministerija: „Ignitis grupės“ akcijų išpirkimas neturėtų būti savitikslis

2025-08-29 14:19 / šaltinis: ELTA
2025-08-29 14:19

Privatiems investuotojams priklausančių „Ignitis grupės“ akcijų išpirkimas neturėtų būti savitikslis, teigia Finansų ministerija.

Ignitis (nuotr. Fotodiena/Justino Auškelio)

Privatiems investuotojams priklausančių „Ignitis grupės" akcijų išpirkimas neturėtų būti savitikslis, teigia Finansų ministerija.

2

„Lietuvai priklauso 74,99 proc. „Ignitis grupės“ akcijų, todėl, turint kontrolinį akcijų paketą, smulkiesiems investuotojams priklausančių 25,01 proc. akcijų išpirkimas neturėtų būti savitikslis dalykas“, – Eltai perduotame komentare rašė institucija, atsakinga už valstybinės energetikos grupės akcijų valdymą.

Pasak Finansų ministerijos, prieš pradedant įgyvendinti naujosios Seimo valdančiosios daugumos užmojį, reikėtų padaryti detalią, laikui imlią analizę.

„Prieš priimant sprendimą, būtina įvertinti daugybę aspektų – poveikį pačiai įmonei, akcijų rinkai, valstybės biudžetui, taip pat tai, kaip toks žingsnis galėtų būti vertinamas finansų rinkose ir tarptautinių investuotojų bendruomenėje. Svarbu apsvarstyti ir strateginius aspektus, susijusius su energetikos sektoriaus raida, kapitalo rinkų plėtra bei ilgalaikiu investuotojų pasitikėjimu šalimi“, – tvirtina ministerija.

„Tai procesas, kuris apims daug vertinimų ir diskusijų, todėl neišvengiamai bus imlus laikui“, – reziumavo institucijos atstovai spaudai.

Apie koalicijoje vykstančius pokalbius dėl galimybių delistinguoti „Ignitis grupės“ akcijas šią savaitę kalbėjo paskirtoji premjerė Inga Ruginienė.

„Ignitis grupės“ akcijų viešas siūlymas Baltijos šalių akcijų biržoje „Nasdaq“ pradėtas 2020-ųjų spalį. Įmonę ir toliau valdo valstybė – 74,99 proc. akcijų priklauso Finansų ministerijai.

Tuo metu likusius daugiau nei 25 proc. akcijų valdo instituciniai investuotojai (15,06 proc.), iš kurių daugiausia Baltijos šalyse, ir mažmeniniai investuotojai (9,95 proc.), iš kurių didžioji dalis – Lietuvoje.

