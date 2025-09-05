Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Smulkusis „Ignitis grupės“ akcininkas: parduodamų įmonės akcijų kaina turėtų būti didesnė už rinkos

2025-09-05 07:42 / šaltinis: BNS
2025-09-05 07:42

Smulkieji „Ignitis grupės“ akcininkai mano, kad jeigu valdžia nuspręstų išpirkti įmonės akcijas, kaina turėtų būti didesnė nei rinkos.

„Ignitis“

Smulkieji „Ignitis grupės" akcininkai mano, kad jeigu valdžia nuspręstų išpirkti įmonės akcijas, kaina turėtų būti didesnė nei rinkos.

0

Kaip teigia vienas smukiųjų akcininkų Giedrius Rumšys, jeigu būtų nustatyta žemesnė kaina nei akcijų platinimo metu, valstybė sulauktų daug ieškinių.

„Jeigu būtų 30 eurų, tai ta kaina, sakyčiau, ganėtinai sąžininga. Bet jeigu būtų kaip dabartinė kaina, manau, kad nelabai sąžininga. Turėtų vistiek nuo šiandieninės kainos būti aukštesnė ir gal net už tą, kuri buvo, kai pradėta liztinguoti biržoje“, – penktadienį LRT radijui teigė smulkusis akcininkas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Jeigu nustatytų, tarkime, mažesnę kainą negu rinkos ar išėjimo į IPO per tą akcijų platinimą, tada, manau, labai daug ieškinių gautų valstybė. Labai daug“, – pridūrė jis.

BNS rašė, kad kandidatas į finansų ministrus Kristupas Vaitiekūnas teigė nepritariantis „Ignitis grupės“ akcijų išpirkimui iš privačių investuotojų.

REKLAMA

Prezidento vyriausiasis patarėjas ekonominės ir socialinės politikos klausimais Vaidas Augustinavičius yra sakęs, kad „Ignitis grupės“ akcijų išpirkimas iš privačių investuotojų šiuo metu būtų nesavalaikė ir per brangi iniciatyva.

Valstybei išpirkti visas „Ignitis grupės“ akcijas siūlo valdančiosios „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis. Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė teigia idėją palaikanti, bet pabrėžia, jog dar reikalingos papildomos diskusijos.

Šiuo metu valstybei priklauso 74,99 proc. „Ignitis grupės“ akcijų, o smulkiesiems investuotojams – 25,01 proc. akcijų.

