Kandidatas į finansų ministrus „Ignitis grupės“ akcijų išpirkimui argumentų nemato

„Šiame etape nepritariu, nematau tam argumentų“, – ketvirtadienį žurnalistams sakė jis.
Valstybei išpirkti visas „Ignitis grupės“ akcijas siūlo valdančiosios „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis. Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė teigia idėją palaikanti, bet pabrėžia, jog dar reikalingos papildomos diskusijos.
Šiuo metu valstybei priklauso 74,99 proc. „Ignitis grupės“ akcijų, o smulkiesiems investuotojams – 25,01 proc. akcijų.
