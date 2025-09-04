Kalendorius
Rugsėjo 4 d., ketvirtadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Kandidatas į finansų ministrus „Ignitis grupės“ akcijų išpirkimui argumentų nemato

2025-09-04 18:28 / šaltinis: BNS
2025-09-04 18:28

Kandidatas į finansų ministrus Kristupas Vaitiekūnas sako nepritariantis „Ignitis grupės“ akcijų išpirkimui iš privačių investuotojų.

Kristupas Vaitiekūnas (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)

Kandidatas į finansų ministrus Kristupas Vaitiekūnas sako nepritariantis „Ignitis grupės“ akcijų išpirkimui iš privačių investuotojų.

REKLAMA
0

„Šiame etape nepritariu, nematau tam argumentų“, – ketvirtadienį žurnalistams sakė jis.

Valstybei išpirkti visas „Ignitis grupės“ akcijas siūlo valdančiosios „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis. Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė teigia idėją palaikanti, bet pabrėžia, jog dar reikalingos papildomos diskusijos.

Šiuo metu valstybei priklauso 74,99 proc. „Ignitis grupės“ akcijų, o smulkiesiems investuotojams – 25,01 proc. akcijų.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
„Ignitis“
Frederikas Jansonas: „Ignitis grupės“ akcijų išpirkimas būtų svarstomas įrodžius, kad tai būtina (6)
„Ignitis“
Liberalų lyderė: Ruginienės pozicija dėl „Ignitis grupės“ akcijų išpirkimo – neramina (3)
Seimo plenariniame posėdyje balsavimas dėl premjerės kandidatūros (nuotr. Roberto Riabovo)
Remigijus Žemaitaitis: „Ignitis grupės“ dalies akcijų pardavimas buvo nuostolingas sprendimas (30)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų