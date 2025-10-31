Liepa Mondeikaitė apie naują šeimos narį: „Nekeistume savo sprendimo, kad ir kas gyvenime besikeistų“

Apie tai, kaip Liepa priėmė sprendimą priglausti naują šuniuką, ji papasakojo TV3 televizijos laidoje „Gyvūnų pasaulis“.
Nors aplinkinių nuomonės neklausė ir dabar namuose Norkevičiai augina du šunis, visgi, kaip sakė pažįstami ir draugai, taip ir atsitiko.
„Kilimą apšlapino ir nieko neatsitiko. Gyvenimas nesugriuvo nei mums, nei tiem aplinkiniam. Sakė, kad čia bus klaida, nedarykit klaidos. Bet tai bus mūsų klaida. Šiuo atveju – ne klaida. Mes labai džiaugiamės, kad pasiryžome tą daryti.
Niekam nesistengėm tos atsakomybės permesti. Mes esam suaugę žmonės ir mes galim priimt sprendimus, bet sakau, labai linkiu visiems tuos sprendimus labai apgalvotai priimti“, – patarė L. Mondeikaitė.
Pirmas šuo veislinis, antras – iš prieglaudos
Liepa namuose augina labai retos Lietuvoje šikoku veislės šunį Riku. Anuomet, kai Liepa rinkusi šuns veislę, labai norėjo kokio nors kišeninio kompaniono. Tačiau jos vyras pareiškė, jei jau perkam šunį, tai bent jau vidutinio dydžio. Taip šeimoje atsirado šikoku. Šis šuo Norkevičiams kainavo 2500 eurų.
„Kai mūsų namuose atsirado Riku mes iškart pradėjome galvoti, kad labai norėtume turėti antrą šunį. Bet antrą šunį pasiimti iš prieglaudos, išgelbėti tą širdelę, nes prieglaudoje yra labai daug šunų, kurie kenčia ir kuriems reikia tų namų.
Ir mes šią mintį pasiimti šunį iš prieglaudos tikrai nešiojomės savy gal kokius 7 metus. Tai tikrai mūsų sprendimas buvo labai apgalvotas ir visgi, kadangi įsikėlėm į naujus namus, turime daug vietos, turime didelį kiemą, supratom, kad dabar yra tikrai geriausias ir tinkamiausias laikas pasiimti dar vieną augintinį“, – pasakojo Liepa.
Kraupi Mulytės praeitis
Šįkart žymi dainininkė su vyru nusprendė, kad šuo turi būti iš prieglaudos. Toks šuo, kuriam tikrai reikia pagalbos. Ieškant šuns šeimai svarbiausias kriterijus buvo, kad naujas augintinis gerai sutartų su senbuviu Riku ir kad Riku jaustųsi komfortiškai.
„Su Mulyte pirmas susitikimas tikrai labai padarė įspūdį, nes iš karto buvo kažkoks žaidimas, bendravimas ir Riku nerodė jokios agresijos. Riku yra tas šuo, kuris labai išsirenka, kam rodyti agresiją, kam – nerodyti. Mulytė buvo tas šuo, kur pirmas kontaktas buvo labai gražus ir taip nusprendėm, kad reikia išgelbėt šitą širdelę“, – pirmą šunų susitikimą prisiminė Liepa.
Mulytė su Riku jau gyvena 4 mėnesius, tačiau pirmos dienos ir savaitės buvo itin sudėtingos. Mulytės gyvenimas prieš patenkant į SOS gyvūnų prieglaudą buvo žiaurus.
„Vilniaus priemiestyje pas žmones, kurių prioritetas nebuvo gyvūnai, o prioritetas buvo priklausomybės ir alkoholio vartojimas. Ir ji buvo pririšta tiesiog prie namo, ji neturėjo būdos. Gyveno visiškai lauke ir matydavo daug neblaivių žmonių ir ta patirtis turbūt nebuvo pati geriausia ir pagal tai, kaip ji nepasitiki žmonėmis, kaip ji reaguoja juos, tai tie prieglaudos atstovai sakė, kad turbūt ji ir skriausta buvo ir tikrai nebuvo jos gyvenimas rožėm klotas. Būdama devynių mėnesių jau ji buvo atsivedusi šuniukų. Jau pati turėjo 9 šuniukus“, – pasakojo atlikėja.
„Nekeistume savo sprendimo“
Apie tokią šuns situaciją prieglaudai pranešė kaimynai. Mulytę ir jos šuniukus pasiėmė gelbėtojai, tačiau tai, kad Mulytė neturėjo socialinių įgūdžių ir labai bijojo žmonių, jai trukdė susirasti naujus namus.
„Mes nekeistume savo sprendimo, kad ir kas mūsų gyvenime besikeistų. Ir tikrai net nebuvo minties ją grąžinti atgal, bet tikrai tos vidinės stiprybės ir pasiruošimo tikrai labai reikia, ypač kai tu pasiimi augintinį iš prieglaudos į savo namus“, – teigė Liepa.
Liepa kasdien socializuoja ir naujo gyvenimo pažinimo moko savo prieglaudinukę Mulytę. Šiandien ji jau ramiai jaučiasi, kai į namus ateina svečiai ar gatvėje užkalbina nepažįstami.
Kokius įpročius Liepa turėjo pakeisti, kad Mulytė namuose jaustųsi geriau? Kokius patarimus keliantis į naujus namus Norkevičiams sakė artimieji ir kodėl jie šių nepaklausė?
Atsakymus sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
