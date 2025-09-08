Edvinas Grikšas apie „Ignitis grupės“ akcijų išpirkimą: svarbu, kaip paveis būsimas investicijas

„Esminis dalykas – vadovautis duomenimis grįstu politikos formavimu, šiuo atveju – taip pat. Turime atsakyti į esminius klausimus, kaip tai paveiks Lietuvą investicijų pritraukimo fone, kokią naudą sukurs (įmonės – BNS) delistingavimas Lietuvai, kaip valstybei ir visa tai yra diskusijų klausimas. Ne vienos ministerijos, o visos Vyriausybės“, – žurnalistams po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda pirmadienį teigė E. Grikšas.
BNS rašė, kad kandidatas į finansų ministrus Kristupas Vaitiekūnas anksčiau teigė nepritariantis 25 proc. „Ignitis grupės“ akcijų paketo išpirkimui iš privačių investuotojų.
Prezidento vyriausiasis patarėjas ekonominės ir socialinės politikos klausimais Vaidas Augustinavičius yra sakęs, kad „Ignitis grupės“ akcijų išpirkimas šiuo metu būtų nesavalaikė ir per brangi iniciatyva.
Valstybei išpirkti visas „Ignitis grupės“ akcijas siūlo valdančiosios „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis. Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė teigia idėją palaikanti, bet pabrėžia, jog dėl to dar reikia diskutuoti.
Šiuo metu valstybei priklauso 74,99 proc. „Ignitis grupės“ akcijų, o smulkiesiems investuotojams – 25,01 proc.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!