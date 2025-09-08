Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Edvinas Grikšas apie „Ignitis grupės“ akcijų išpirkimą: svarbu, kaip paveis būsimas investicijas

2025-09-08 15:55 / šaltinis: BNS
2025-09-08 15:55

Daliai valdančiųjų siūlant išpirkti valstybės kontroliuojamos energetikos grupės „Ignitis grupė“ akcijas iš privačių savininkų, kandidatas į ekonomikos ir inovacijų ministrus Edvinas Grikšas teigia, jog svarbu įvertinti, kaip tai paveiks pritraukiant į šalį naujų investicijų. 

„Ignitis“

1

„Esminis dalykas – vadovautis duomenimis grįstu politikos formavimu, šiuo atveju – taip pat. Turime atsakyti į esminius klausimus, kaip tai paveiks Lietuvą investicijų pritraukimo fone, kokią naudą sukurs (įmonės – BNS) delistingavimas Lietuvai, kaip valstybei ir visa tai yra diskusijų klausimas. Ne vienos ministerijos, o visos Vyriausybės“, – žurnalistams po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda pirmadienį teigė E. Grikšas.

BNS rašė, kad kandidatas į finansų ministrus Kristupas Vaitiekūnas anksčiau teigė nepritariantis 25 proc. „Ignitis grupės“ akcijų paketo išpirkimui iš privačių investuotojų.

Prezidento vyriausiasis patarėjas ekonominės ir socialinės politikos klausimais Vaidas Augustinavičius yra sakęs, kad „Ignitis grupės“ akcijų išpirkimas šiuo metu būtų nesavalaikė ir per brangi iniciatyva.

Valstybei išpirkti visas „Ignitis grupės“ akcijas siūlo valdančiosios „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis. Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė teigia idėją palaikanti, bet pabrėžia, jog dėl to dar reikia diskutuoti. 

Šiuo metu valstybei priklauso 74,99 proc. „Ignitis grupės“ akcijų, o smulkiesiems investuotojams – 25,01 proc. 

