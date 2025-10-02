Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas

Kauno rajono savivaldybė pradeda šildymo sezoną

2025-10-02 08:25 / šaltinis: ELTA
2025-10-02 08:25

Kauno rajono savivaldybė praneša nuo ketvirtadienio pradedanti šildymo sezoną.

Šildymas.ELTA / Dainius Labutis

Kauno rajono savivaldybė praneša nuo ketvirtadienio pradedanti šildymo sezoną.

0

Savivaldybė primena, kad šilumos vartotojai, nepažeisdami nustatytų higienos normų, gali priimti daugumos gyventojų sprendimą ir pastato šildymą pradėti vėliau negu nustatyta šildymo sezono pradžia. Apie tai būtina raštu informuoti šilumos tiekėją.

Ši išimtis, kaip pažymi savivaldybė, negalioja ikimokyklinio ugdymo, mokymo, sveikatos priežiūros ir socialinėms įstaigoms.

TAIP PAT SKAITYKITE:

ELTA primena, jog nuo antradienio šildymas pradėtas visame Vilniaus mieste. 

Nuo trečiadienio šildymo sezonas ugdymo ir sveikatos priežiūros įstaigose pradėtas Panevėžyje, Šiauliuose ir Vilniaus rajono savivaldybėje. Panevėžio miesto savivaldybė apie šildymo sezono pradžią daugiabučiuose namuose, kitose biudžetinėse įstaigose, įmonėse ir organizacijose dar neskelbia.

Visoje Vilniaus rajono savivaldybėje šildymo sezonas pradedamas ketvirtadienį, Šiauliuose  ir Klaipėdoje – spalio 6 d.

