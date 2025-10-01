Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Benkunskas: šildymui taikomo PVM kėlimas dar nereiškia, kad šildymo kaina augs

2025-10-01 09:14 / šaltinis: ELTA
2025-10-01 09:14

Vilniaus miesto savivaldybės meras Valdas Benkunskas teigia, jog pakėlus centralizuotam šildymui ir karštam vandeniui taikomą pridėtinės vertės mokestį (PVM) iki 21 proc., kainas valdyti bus sudėtinga, tačiau tai dar nėra rodiklis, kad jos augs. Jo teigimu, viskas priklausys nuo šilumos gamybai reikalingo kuro rinkos. 

„Nebūtinai (šildymo kainos kils – ELTA), (…) bent jau spalio mėnesį mes turime 7 proc. mažesnę kainą negu pernai“, –  trečiadienį LRT radijui teigė V. Benkunskas.

„Žinote, kiekvienas mėnuo yra irgi tam tikra atskira istorija, nes didžiąją šilumos kainų dalį sudaro kuro sanaudos, už kiek nusipirksi rinkoje reikalingą šilumos gamybai kurą“, –  pridūrė jis.

Mero teigimu, jei pavyks šildymui reikalingą kurą įsigyti konkurencingomis kainomis, tai galėtų padėti amortizuoti Seimo priimtą sprendimą panaikinti lengvatinį 9 proc. PVM tarifą centralizuotam šildymui ir karštam vandeniui bei jį padidinti iki 21 proc.

„Tai vyksta biržos principu viskas – jei birža bus stabili, jeigu bus tendencijos, kad bus galima gauti tikrai konkurencingas kuro kainas, tai mūsų efektyvus šilumos ūkio valdymas gali padėti amortizuoti nacionalinės valdžios sprendimus didinti PVM šilumos sektoriui“, – tikino V. Benkunskas.

„Tai dar tikrai nėra parašytas nuosprendis parašytas, kad ta kaina augs, bet, be jokios abejonės, amortizuoti (12 proc. – ELTA) PVM augimą bus be galo sudėtinga“, – tęsė Vilniaus meras.

ELTA primena, jog nuo antradienio šildymo sezonas pradėtas visame Vilniaus mieste.

Šildymas nuo kitų metų brangsta Seimui nusprendus panaikinti lengvatinį 9 proc. pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifą centralizuotam šildymui ir karštam vandeniui – jis didinamas iki 21 proc.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

