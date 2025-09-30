Vilnius, Kaunas, Šiauliai ir Panevėžys šildymo sezoną pradeda šią savaitę, Klaipėda – kitą

Vilnius centralizuotą šildymą įjungė jau antradienį, o trečiadienį šildyti dalį pastatų pradės Vilniaus rajonas, Šiauliais ir Panevėžys. Kaune šilumos sezono pradžia planuojama ketvirtadienį, Klaipėdoje – kitą savaitę.
Kauno savivaldybės Ryšių su visuomene skyriaus vedėjas Arnoldas Bukelis BNS pranešė, kad šildymo sezonas mieste bus pradėtas spalio 2 dieną.
Savivaldybė pranešė, jog šildymas vienu metu jungiamas tiek daugiabučiuose, tiek mokyklose, vaikų darželiuose bei sveikatos įstaigose.
„Visi sprendimai priimami atsižvelgus į vyraujančias oro sąlygas, žemą temperatūrą ir prognozes. Artimiausiu metu galima tikėtis atšilimo, bet labai trumpo. Saugodami kauniečių sveikatą nusprendėme šildymo sezoną pradėti dar šią savaitę“, – pranešime sakė savivaldybės Būsto modernizavimo, administravimo ir energetikos skyriaus vedėja Karolina Sakalauskienė.
Tuo metu Šiauliuose šildymas nuo spalio 1 dienos bus įjungtas švietimo ir socialinėse įstaigose, o nuo spalio 6 dienos – ir kitiems vartotojams, skelbia savivaldybė.
Panevėžio miesto savivaldybė pranešė, jog penktame pagal gyventojų skaičių Lietuvos mieste šildymo sezonas ugdymo ir sveikatos įstaigose taip pat bus pradėtas nuo trečiadienio, o daugiabučiuose, kitose įstaigose, įmonėse ir organizacijose jo pradžia kol kas neskelbiama.
Klaipėdoje pastatus centralizuotai šildyti numatoma nuo spalio 6-osios – kitą pirmadienį šildymas bus įjungiamas darželiuose, mokyklose, sveikatos įstaigose, taip pat kitiems vartotojams, įskaitant daugiabučių gyventojus.
Kaip BNS sakė savivaldybės administracijos direktorius Andrius Žukas, prognozuojama, kad oro temperatūra nebus aukštesnė nei 10 laipsnių šilumos, todėl jau formuojasi šaltasis metų laikotarpis.
Pasak jo, 2022 metais šildymo sezonas uostamiestyje buvo pradėtas spalio 26 dieną, 2023 metais – spalio 18-ąją, 2024 metais spalio 14-ąją.
Vilniaus rajono savivaldybė, kaip ir pernai, šildymo sezoną pradės nuo spalio 1 dienos, kai šiluma bus įjungta švietimo ir sveikatos įstaigose, o daugiabučiuose ir kitose įstaigose – spalio 2 dieną. Potvarkį dėl to pasirašė savivaldybės meras Robertas Duchnevičius.
„Jau ir gyventojai teiraujasi, kada bus įjungtas šildymas. Tad svarbu užtikrinti, kad tiek gyventojai savo namuose, tiek darbuotojai, vaikai ar pacientai įstaigose galėtų jaustis komfortiškai. Šiemet šildymo sezoną pradedame tuo pačiu metu, kaip ir praeitais metais“, – pranešime teigė R. Duchnevičius.
Tuo metu Vilniaus meras Valdas Benkunskas pirmadienį pranešė, kad centralizuoto šildymo sezonas pradedamas antradienį. Anot jo, ankstesnį nei įprastai jo startą nulėmė prastos ateinančių savaičių oro prognozės.
„Nuo penktadienio (praėjusio – BNS) mūsų visos švietimo ir sveikatos įstaigos jau galėjo įsijungti šildymą pagal poreikį, o nuo rytojaus visame mieste bus pradėtas įjunginėti centrinis šildymas“, – pirmadienį kalbėjo V. Benkunskas.
Sinoptikai prognozuoja, kad per artimiausias dvi savaites vidutinė paros temperatūra nepakils aukščiau 10 laipsnių šilumos.
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija skelbia, kad daugia
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!