Kauno savivaldybė: šildymo sezonas mieste prasidės ketvirtadienį

„Visi sprendimai priimami atsižvelgus į vyraujančias oro sąlygas, žemą temperatūrą ir prognozes. Artimiausiu metu galima tikėtis atšilimo, bet labai trumpo. Saugodami kauniečių sveikatą, nusprendėme šildymo sezoną pradėti dar šią savaitę“, – pranešime cituojama Kauno savivaldybės Būsto modernizavimo, administravimo ir energetikos skyriaus vedėja Karolina Sakalauskienė.
Pasak savivaldybės, iki šildymo sezono pradžios visi pastatų šilumos įrenginiai turi būti tinkamai parengti, už tai atsakingi gyventojų pasirinkti pastatų administratoriai ir šildymo bei karšto vandens sistemų prižiūrėtojai.
Jei pradėjus šildymo sezoną radiatoriai nešyla, reikėtų kreiptis į pastato valdytoją ar šilumos punkto ir šildymo sistemų prižiūrėtoją, paprastai šiluma daugiabučius namus pasiekia per penkias kalendorines dienas.
Savivaldybė skelbia, jog kauniečiai turi galimybę patys apsispręsti dėl šildymo sezono pradžios ar pabaigos.
Daugiabučių namų gyventojai procedūras gali inicijuoti gyvenamojo namo bendrasavininkų susirinkime daugumos balsais, temperatūra daugiabučiuose turi atitikti higienos normas.
Pernai Kaune šildymo sezonas pradėtas spalio 11 d., 2023 metais – spalio 16 d., 2022 m. – spalio 17 d., o 2021 m. – rugsėjo 27 d.
ELTA primena, jog nuo antradienio šildymas pradėtas visame Vilniaus mieste.
Nuo trečiadienio šildymo sezoną ugdymo ir sveikatos priežiūros įstaigose planuojama pradėti Panevėžyje, Šiauliuose ir Vilniaus rajono savivaldybėje. Panevėžio miesto savivaldybė apie šildymo sezono pradžią daugiabučiuose namuose, kitose biudžetinėse įstaigose, įmonėse ir organizacijose dar neskelbia.
Visoje Vilniaus rajono savivaldybėje šildymo sezonas pradedamas ketvirtadienį, Šiauliuose – spalio 6 d.
