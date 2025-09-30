Kalendorius
Rugsėjo 30 d., antradienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kauno savivaldybė: šildymo sezonas mieste prasidės ketvirtadienį

2025-09-30 14:19 / šaltinis: ELTA
2025-09-30 14:19

Atvėsus orams, ketvirtadienį visame Kauno mieste pradedamas šildymo sezonas, įskaitant ugdymo, sveikatos priežiūros įstaigas ir daugiabučius, antradienį pranešė miesto savivaldybė.

Šildymo sezonas (tv3.lt koliažas)

Atvėsus orams, ketvirtadienį visame Kauno mieste pradedamas šildymo sezonas, įskaitant ugdymo, sveikatos priežiūros įstaigas ir daugiabučius, antradienį pranešė miesto savivaldybė.

REKLAMA
0

„Visi sprendimai priimami atsižvelgus į vyraujančias oro sąlygas, žemą temperatūrą ir prognozes. Artimiausiu metu galima tikėtis atšilimo, bet labai trumpo. Saugodami kauniečių sveikatą, nusprendėme šildymo sezoną pradėti dar šią savaitę“, – pranešime cituojama Kauno savivaldybės Būsto modernizavimo, administravimo ir energetikos skyriaus vedėja Karolina Sakalauskienė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak savivaldybės, iki šildymo sezono pradžios visi pastatų šilumos įrenginiai turi būti tinkamai parengti, už tai atsakingi gyventojų pasirinkti pastatų administratoriai ir šildymo bei karšto vandens sistemų prižiūrėtojai.

REKLAMA
REKLAMA

Jei pradėjus šildymo sezoną radiatoriai nešyla, reikėtų kreiptis į pastato valdytoją ar šilumos punkto ir šildymo sistemų prižiūrėtoją, paprastai šiluma daugiabučius namus pasiekia per penkias kalendorines dienas.

REKLAMA

Savivaldybė skelbia, jog kauniečiai turi galimybę patys apsispręsti dėl šildymo sezono pradžios ar pabaigos.

Daugiabučių namų gyventojai procedūras gali inicijuoti gyvenamojo namo bendrasavininkų susirinkime daugumos balsais, temperatūra daugiabučiuose turi atitikti higienos normas.

Pernai Kaune šildymo sezonas pradėtas spalio 11 d., 2023 metais – spalio 16 d., 2022 m. – spalio 17 d., o 2021 m. – rugsėjo 27 d.

REKLAMA
REKLAMA

ELTA primena, jog nuo antradienio šildymas pradėtas visame Vilniaus mieste. 

Nuo trečiadienio šildymo sezoną ugdymo ir sveikatos priežiūros įstaigose planuojama pradėti Panevėžyje, Šiauliuose ir Vilniaus rajono savivaldybėje. Panevėžio miesto savivaldybė apie šildymo sezono pradžią daugiabučiuose namuose, kitose biudžetinėse įstaigose, įmonėse ir organizacijose dar neskelbia.

Visoje Vilniaus rajono savivaldybėje šildymo sezonas pradedamas ketvirtadienį, Šiauliuose – spalio 6 d.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų