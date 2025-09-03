Po Putino ir Kim Jong Uno susitikimo – skubūs „valymo“ darbai

Kremlius pranešė, kad V. Putinas padėkojo Kim Jong Unui už Šiaurės Korėjos karių pagalbą Rusijai kare su Ukraina ir pareiškė, kad abi šalys kovoja kartu „prieš šiuolaikinį nacizmą“.
Abu lyderiai formaliai susitiko Pekino puošniuose valstybiniuose svečių namuose „Diaoyutai“, prieš tai stebėję grandiozinį karinį paradą.
V. Putinas ir Kim Jong Unas iš oficialaus lyderių priėmimo renginio į derybas išvyko tuo pačiu automobiliu, socialiniuose tinkluose pranešė Kremlius.
Prieš susitikimą kalbėdamas žurnalistams V. Putinas liaupsino Šiaurės Korėjos karių, kovojusių kartu su Maskvos pajėgomis prieš ukrainiečius, narsą ir didvyriškumą. Rusijos prezidentas taip pat džiaugėsi abiejų šalių pasitikėjimu bei draugyste ir teigė, jog dislokuoti Pchenjano pajėgas į Rusiją buvo Kim Jong Uno idėja.
Vienas iš susitikimą nušvietusių Kremliaus rato žiniasklaidos atstovų paviešino vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip Šiaurės Korėjos delegacijos atstovas kruopščiai nuvalo krėslą, ant kurio sėdėjo Kim Jong Unas ir stalą, šalia kurio jis sėdėjo ir galėjo prisiliesti. Kita delegacijos narė pasirūpino išnešti puodelį, iš kurio gėrė Šiaurės Korėjos vadas.
Šiaurės Korėja – Rusijos sąjungininkė
Šiaurės Korėja tapo viena iš Maskvos pagrindinių sąjungininkių po to, kai prieš pusketvirtų metų prasidėjo didelio masto Rusijos invazija į Ukrainą. Pchenjano kariai ypač prisidėjo išstumiant ukrainiečius iš Rusijos vakarinio Kursko regiono, kur pernai Kyjivo pajėgos surengė netikėtą puolimą.
Anot Pietų Korėjos, Pchenjanas į Rusiją nuo praeitų metų išsiuntė apie 15 tūkst. karių. Taip pat perduota labai daug karinės įrangos, įskaitant balistines raketas bei artileriją, padedant V. Putinui palaikyti invaziją.
„Jūsų iniciatyva, kaip žinoma, jūsų specialiosios pajėgos dalyvavo Kursko regiono išlaisvinime“, – susitikime su Šiaurės Korėjos vadovu teigė V. Putinas.
„Tai visiškai sutampa su naujuoju mūsų sutarimu. Norėčiau pažymėti, jog jūsų kariai kovėsi narsiai ir didvyriškai“, – sakė jis.
„Niekada nepamiršime jūsų ginkluotųjų pajėgų ir jūsų karių šeimų sudėtų aukų“, – pridūrė Kremliaus šeimininkas.
Tardamas atidaromąjį žodį Kim Jong Unas teigė, jog pernai liepą viršūnių susitikime Šiaurės Korėjos sostinėje abiem šalims pasirašius strateginės partnerystės paktą, jų bendradarbiavimas gerokai sustiprėjo.
Nors karo tiesiogiai nepaminėjo, Kim Jong Unas pabrėžė, jog „jei yra kažkas, kaip galėčiau padėti jums ir Rusijos žmonėms, jei yra daugiau, ką reiktų padaryti, aš tai laikysiu broliška pareiga, įsipareigojimu, kurio mes būtinai turime laikytis, ir būsiu pasiruošęs padaryti viską, kad padėčiau“.
