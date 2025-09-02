Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Ne viskas rožėmis klota: Putinui nepavyko iš Kinijos parsivežti svarbios sutarties

2025-09-02 16:59
Autorius(-ė) Andrius Jakimčuk
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-09-02 16:59

Rusijos prezidentas vizito Kinijoje metu prabilo apie „beprecedenčius santykius“ ir džiaugėsi pasiektas susitarimais, tačiau vieno svarbiausių – bankų bendradarbiavimo – jam išsivežti nepavyko, rašoma „The Moscow Times“.

Ne viskas rožėmis klota: Putinui nepavyko iš Kinijos parsivežti svarbios sutarties (nuotr. SCANPIX)

0

Vladimiro Putino ir Xi Jinpingo derybos Pekine, po kurių Kremlius paskelbė apie 22 dokumentų pasirašymą, baigėsi be susitarimų dėl bankų bendradarbiavimo plėtros.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rusijos Federacijos prezidentas nepavyko įtikinti Kinijos Liaudies Respublikos pirmininko atnaujinti visavertį Kinijos mokėjimo sistemos „UnionPay“ veikimą Rusijoje, taip pat susitarti dėl banko kortelių „Mir“ priėmimo Kinijos Liaudies Respublikoje.

Apie tai, kad su Kinija vyksta derybos dėl „UnionPay“ grąžinimo, kurios korteles Rusijos bankai aktyviai leido po karo pradžios, balandį pasakojo VTB vadovas Andrejus Kostinas. „Jei „UnionPay“ sutiktų aptarnauti mūsų klientus, o mes turėtume tokią sistemą, netgi pirmaisiais sankcijų metais, kol kinai dar neatsisakė, tada Italijoje būtų galima atsiskaityti „UnionPay“ kortele“, – aiškino A. Kostinas.

REKLAMA

Derybose dėl kortelių kol kas susitarimo pasiekti nepavyko

Antradienį po derybų A. Kostinas nepranešė apie jokią pažangą su „UnionPay“. Nuo praėjusių metų Kinijos kortelės, išleistos Rusijos bankų, kuriems taikomos sankcijos, nustojo veikti užsienyje, įskaitant ir pačią Kiniją.

Nepavyko pasiekti pažangos ir dėl „Mir“ kortelių naudojimo Kinijoje, kurių operatorius – Rusijos centrinio banko dukterinė įmonė NSPK – nuo 2024 m. vasario mėn. yra taikomos JAV sankcijos. Derybos, kad Rusijos piliečiai galėtų atsiskaityti Kinijoje naudodami QR kodus ir „Mir“ korteles, tęsiasi, pranešė A. Kostinas interviu televizijos kanalui „Rosija 1“.

„Mums atrodo, kad perspektyviausia kryptis yra QR kodų naudojimas, nes Kinijoje tai praktiškai yra pagrindinė atsiskaitymo priemonė, kortelės naudojamos rečiau, nors „Mir“ kortelė taip pat galėtų tapti populiari, todėl dirbame šia linkme“, – cituoja VTB vadovą „Interfax“.

„Šiuo metu smarkiai didėja turistų srautas iš Kinijos į Rusiją ir iš Rusijos į Kiniją, o kinai turi savo kortelę, todėl reikia dirbti ir šia linkme, mes judame šia kryptimi. Manau, kad čia yra poreikis, ir jis duos rezultatų“, – pridūrė Kostinas.

