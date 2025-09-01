„Kaifogikas“ ir „Anamitas“: Putino atvykimo į Kiniją išvakarėse „Paskutinio teismo dienos radijas“ transliavo keistus pranešimus

15.51 Lietuvos laiku eteryje nuskambėjo: „NŽTI 89 730 KAIFOGIK 7132 6500“. Po kurio laiko, 17.30 Lietuvos laiku, buvo išsiųsta nauja žinutė „NŽTI 42 117 ANNAMIT 9261 3472“.
Prieš tai stotis atgijo rugpjūčio 28 d. ir iš karto transliavo pusantro tuzino pranešimų, tarp kurių buvo žodžiai „azoospermija“, „stoties“, „druskos“, „meksikietis“, „kiemsargis“, „vandens purkštuvas“, „drapozajec“, „šviesių antakių“, „knygelė“, „tutoseks“ ir pan., rašoma „Zerkalo“.
Mįslinga radijo paskirtis
UVB-76 pradėjo transliuoti 1970-ųjų pabaigoje (dėl tikslios transliavimo pradžios datos nėra sutariama, – red. past.) ir nuo tada traukia radijo mėgėjų ir tyrėjų dėmesį. Didžiąją laiko dalį stotis transliuoja monotoniškus garsus, už ką gavo „Dūzgiklio“ pravardę. Periodiškai eteryje pasirodo žodžiai ar frazės, kurių paskirtis lieka ginčų ir spėliojimų objektu. Tarp versijų – stoties naudojimas užkoduotų karinių pranešimų perdavimui arba radijo lokacijos sistemų kalibravimui.
1996–1998 m. ėjęs Lietuvos ryšių ir informatikos ministro pareigas radijo entuziastas ir vienas iš radijo stočių kūrimo pradininkų šalyje Rimantas Pleikys teigė, kad UVB-76 yra naudojama sutikrinti, ar priimančios radijo ryšį stotys yra parengtyje.
Pagal anksčiau BBC iškeltą versiją, radijo bokštas yra prijungtas prie Rusijos raketų sistemos „Perimetras“ ir transliuoja vadinamąjį „Mirties rankos“ signalą, kuris sukels atsakomąjį branduolinį smūgį, jei signalas bus nutrauktas dėl branduolinės atakos prieš Rusiją. Dėl šios priežasties radijas dažnai žiniasklaidoje vadinamas „Paskutinio teismo dienos radijumi“.
2024 m. pabaigoje Rusijos Federacijos Valstybės Dūmos gynybos komiteto pirmininkas Andrejus Kartapolovas pareiškė, kad UVB-76 neturi nieko bendra su sistema „Perimetras“, tuo pačiu pabrėždamas, kad „ši radijo stotis tikrai turi savo funkciją ir savo pakankamai svarbią užduotį“.
2024 m. gruodžio viduryje radijo stotis transliavo proputiniško atlikėjo Shaman dainą „Aš esu rusas“, SSRS himną, taip pat ištrauką iš Petro Čaikovskio baleto „Gulbių ežeras“. Į radijo ryšį reguliariai įsilaužia nenustatyti asmenys, kartais paleidžiantys radijo transliuojamomis bangomis muzikinius kūrinius.
