  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis

Putinas susitiks su Fico

2025-08-31 20:18 / šaltinis: BNS / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-08-31 20:18

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas artimiausiomis dienomis Kinijoje susitiks su Slovakijos ministru pirmininku Robertu Fico, sekmadienį pranešė Kremlius. 

Robertas Fico ir Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)

0

Tikėtina, kad rusų ir slovakų lyderių susitikimas dar labiau pakurstys įtampą tarp Bratislavos ir Briuselio.

R. Fico yra vienas iš nedaugelio Europos lyderių, reguliariai palaikančių ryšius su Kremliumi nuo karo Ukrainoje pradžios 2022-ųjų vasarį. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kremliaus užsienio reikalų padėjėjas Jurijus Ušakovas žurnalistams sakė, kad lyderių susitikimas buvo planuotas, tačiau nenurodė, apie ką jie diskutuos ir kada jie tiksliai susitiks. 

Vyks į Pekiną

R. Fico trečiadienį vyks į Pekiną, kur dalyvaus didžiuliame kariniame parade, skirtame paminėti Antrojo pasaulinio karo pabaigos Azijos fronte metines.

V. Putinas jau atvyko į Kinoje esantį Tiandziną, kur dalyvaus Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos (ŠBO) viršūnių susitikime. Per ŠBO ir karinį paradą Rusijos prezidentas turėtų sėdėti šalia savo kinų kolegos Xi Jinpingo.

R. Fico suerzino Europos lyderius, kritikuodamas bloko paramą Ukrainai ir priešindamasis pastangoms sumažinti energijos importą iš Rusijos.

Slovakija yra viena iš labiausiai nuo rusiškų dujų ir naftos priklausančių šalių.

Gegužę jis nepakluso Briuseliui ir nuvyko į Maskvą, kur dalyvavo V. Putino Raudonojoje aikštėje surengtame didžiuliame Pergalės dienos parade. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

