TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Tragiška pabėgėlės iš Ukrainos mirtis: viskas įvyko viešoje vietoje

2025-08-27 17:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-27 17:55

Jungtinėse Amerikos Valstijose mirtinai subadyta 23 metų pabėgėlė iš Ukrainos Iryna Zarutska. Moteris persikėlė gyventi svetur iš  iš savo gimtosios šalies, ieškodama saugumo nuo Rusijos pradėto karo.

Iryna Zarutska ir žvakė (nuotr. soc. tinklų ir 123rf.com)

Jungtinėse Amerikos Valstijose mirtinai subadyta 23 metų pabėgėlė iš Ukrainos Iryna Zarutska. Moteris persikėlė gyventi svetur iš  iš savo gimtosios šalies, ieškodama saugumo nuo Rusijos pradėto karo.

Mergina tikėjosi naujos pradžios, tačiau jos gyvenimas tragiškai nutrūko Šiaurės Karolinoje, penktadienio vakarą apie 22 valandą, kai jos kūnas su durtinėmis žaizdomis buvo rastas „South End Light“ traukinių stotyje, skelbė mirror.co.uk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sulaikytas įtariamasis

Policijos departamentas pradėjo tyrimą ir netrukus nustatė įtariamąjį – 34 metų Decarlosą Browną.

Jis buvo nugabentas į „Atrium Health“ ligoninę dėl gyvybei nepavojingų sužeidimų, patirtų incidento metu.

Policijos teigimu, „Brownas bus suimtas vos tik jam išėjus iš ligoninės. Jam pareikšti kaltinimai dėl pirmojo laipsnio žmogžudystės.“

Irynos artimieji buvo informuoti apie jos mirtį ir bylos eigą. Tyrimas vis dar vykdomas.

Po šios tragedijos buvo sukurta aukojimo kampanija „GoFundMe“ platformoje, siekiant padėti Irynos artimiesiems. Trečiadienio rytą jau buvo surinkta daugiau nei 24 tūkst. eur. iš siekiamos kiek daugiau nei 27 tūkst. eur. sumos.

„Ira neseniai atvyko į Jungtines Valstijas, ieškodama saugumo nuo karo ir tikėdamasi naujos pradžios. Deja, jos gyvenimas buvo tragiškai nutrauktas per anksti“, – rašoma aukojimo puslapyje.

„Tai – neatitaisoma netektis jos šeimai. Sukūrėme šią aukojimo kampaniją, kad padėtume Valerijai ir jos artimiesiems šiuo skaudžiu metu bei padengtume netikėtas išlaidas. Bet kokia jūsų parama – nesvarbu, ar tai būtų auka, ar tiesiog šio puslapio pasidalijimas – labai daug reikš šeimai. Nuoširdžiai dėkojame už jūsų gerumą ir užuojautą.“

