Tragiška pabėgėlės iš Ukrainos mirtis: viskas įvyko viešoje vietoje

Mergina tikėjosi naujos pradžios, tačiau jos gyvenimas tragiškai nutrūko Šiaurės Karolinoje, penktadienio vakarą apie 22 valandą, kai jos kūnas su durtinėmis žaizdomis buvo rastas „South End Light“ traukinių stotyje, skelbė mirror.co.uk.
Sulaikytas įtariamasis
Policijos departamentas pradėjo tyrimą ir netrukus nustatė įtariamąjį – 34 metų Decarlosą Browną.
Jis buvo nugabentas į „Atrium Health“ ligoninę dėl gyvybei nepavojingų sužeidimų, patirtų incidento metu.
Policijos teigimu, „Brownas bus suimtas vos tik jam išėjus iš ligoninės. Jam pareikšti kaltinimai dėl pirmojo laipsnio žmogžudystės.“
Irynos artimieji buvo informuoti apie jos mirtį ir bylos eigą. Tyrimas vis dar vykdomas.
Po šios tragedijos buvo sukurta aukojimo kampanija „GoFundMe“ platformoje, siekiant padėti Irynos artimiesiems. Trečiadienio rytą jau buvo surinkta daugiau nei 24 tūkst. eur. iš siekiamos kiek daugiau nei 27 tūkst. eur. sumos.
„Ira neseniai atvyko į Jungtines Valstijas, ieškodama saugumo nuo karo ir tikėdamasi naujos pradžios. Deja, jos gyvenimas buvo tragiškai nutrauktas per anksti“, – rašoma aukojimo puslapyje.
„Tai – neatitaisoma netektis jos šeimai. Sukūrėme šią aukojimo kampaniją, kad padėtume Valerijai ir jos artimiesiems šiuo skaudžiu metu bei padengtume netikėtas išlaidas. Bet kokia jūsų parama – nesvarbu, ar tai būtų auka, ar tiesiog šio puslapio pasidalijimas – labai daug reikš šeimai. Nuoširdžiai dėkojame už jūsų gerumą ir užuojautą.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!