Woody Allenas – Maskvos kino legendų garbės svečias: iš Ukrainos aidėjo pasmerkimas

W. Allenas diena anksčiau vaizdo ryšiu kreipėsi į Maskvos tarptautinę kino savaitę, buvo pagerbtas per sesiją pavadinimu „Pasaulio kino legendos“, ir sakė, kad, progai pasitaikius, svarstytų galimybę filmuoti filmą Rusijoje.
Renginį finansavo Maskvos savivaldybė ir daugybė Rusijos valstybės remiamų pramogų bei žiniasklaidos įmonių.
„Griežtai smerkiame Woody Alleno sprendimą palaiminti kruvinąjį Maskvos festivalį savo kalba“, – feisbuke pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministerija.
„Kultūra niekada neturi būti naudojama nusikaltimams pateisinti ar kaip propagandos įrankis“, – pridūrė ministerija ir pridėjo nuotrauką, kurioje pavaizduoti firminiai W. Alleno juodi akinių rėmeliai virš rusų bombos apgadinto daugiabučio.
Dauguma Vakarų kultūros veikėjų atšaukė pasirodymus Rusijoje nuo tada, kai 2022 metais Kremlius pasiuntė karius į Ukrainą.
Sekmadienį W. Allenas pasirodė programoje „Pasaulio kino legendos“, kurios pokalbį sausakimšoje salėje moderavo rusų režisierius Fiodoras Bondarčiukas, garsus kino kūrėjas ir ilgametis Rusijos prezidento Vladimiro Putino šalininkas bei agitatorius.
„Man visada patiko rusiškas kinas“, – išplatintuose vaizdo įrašuose teigė W. Allenas.
W. Allenas labiausiai žinomas dėl romantinių komedijų „Anė Hol“ (1977), „Manhatanas“ (Manhattan) (1979), „Viki Kristina Barselona (Vicky Cristina Barcelona) (2008) ir Džesmina (Blue Jasmine) (2013) ir dėl savo intelektualaus bei subtilaus stiliaus pasaulyje laikomas kino genijumi.
Tačiau vėlesniais metais jo darbai nebebuvo taip gerai kritikų vertinami. Naujus filmus dažnai užgoždavo kilę skandalai.
W. Allenas beveik niekada nedirba Jungtinėse Valstijose, kur didžioji dalis Holivudo jo vengia po kaltinimų, kad jis tvirkino Dylan Farrow, kurią režisierius įsidukrino, kai gyveno su aktore Mia Farrow.
Jis ilgai neigė kaltinimus, teigdamas, kad juos išgalvojo ir įdukrai įteigė M. Farrow.
