  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Trumpas pareiškė: Putinas tiesiog stebėjo ir pasakė, kad „laikas pradėti invaziją“

2025-08-22 23:45
2025-08-22 23:45

JAV prezidentas Donaldas Trumpas, penktadienį atsakinėdamas į žurnalistų klausimus Ovaliajame kabinete, kaltę dėl Rusijos pradėto karo prieš Ukrainą eilinį kartą suvertė prieš tai buvusiam JAV prezidentui Joe Bidenui. Pasak jo, jei D. Trumpas ir toliau būtų prezidento poste, dabartinis karas nebūtų įvykęs.

Susitiko Trumpas ir Putinas
JAV prezidentas Donaldas Trumpas, penktadienį atsakinėdamas į žurnalistų klausimus Ovaliajame kabinete, kaltę dėl Rusijos pradėto karo prieš Ukrainą eilinį kartą suvertė prieš tai buvusiam JAV prezidentui Joe Bidenui. Pasak jo, jei D. Trumpas ir toliau būtų prezidento poste, dabartinis karas nebūtų įvykęs.

„Manau, [Vladimiras] Putinas, žiūrėdamas, kaip kvaili žmonės valdo mūsų šalį, pasakė: „Laikas pradėti invaziją“. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tai jūsų karas“: Trumpas teigia, kad jam teks nuspręsti, „kas kaltas“

D. Trumpas taip pat sakė, kad galutinį sprendimą priims tik po dviejų savaičių, tačiau neatmetė, jog gali apskritai nieko nedaryti ir pasakyti: „Tai jūsų karas“. Be to, jis pabrėžė, kad jei Rusija ir Ukraina nesės prie derybų stalo, dar teks aiškintis, „kieno tai kaltė“.

Po dviejų savaičių JAV prezidentas D. Trumpas žinos Rusijos ir Ukrainos pozicijas, kad galėtų nuspręsti, kaip elgtis toliau.

„Tada priimsiu sprendimą, ką darysime. Tai bus labai svarbus sprendimas. Tai gali būti masinės sankcijos, masiniai tarifai arba abu kartu. Galbūt mes nieko nedarysime ir pasakysime: „Tai jūsų karas“, – pažymėjo jis Baltuosiuose rūmuose, susitikime su FIFA prezidentu Gianni Infantino.

Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis
(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis

D. Trumpas dar kartą pareiškė, kad, būdamas valstybės vadovas, nebūtų leidęs prasidėti visapusiškam karui Ukrainoje. Jis pabrėžė, kad jei šalys nesės prie derybų stalo, jam dar reikės išsiaiškinti, „kas kaltas“.

TOLIAU SKAITYKITE
