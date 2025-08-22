Graikijos rinktinės žaidėjas patyrė traumą

Rungtynėse su italais dešinės rankos ketvirtojo piršto traumą patyrė Alexandras Samodurovas. Jis iškeliavo į ligoninę ir ten rinktinė galėjo atsipūsti – lūžis nebuvo aptiktas.
Graikijos kandidatų sąrašas: Kostas Papanikolaou, Giannoulis Larentzakis, Kostas Antetokounmpo, Tyleris Dorsey, Omeras Netzipoglou, Antonis Karagiannidis (visi – Pirėjo „Olympiacos“), Kostas Sloukas, Konstantinos Mitoglou, Panagiotis Kalaitzakis, Vasilis Toliopoulos, Alexandras Samodurovas (visi – Atėnų „Panathinaikos“), Giannis Antetokounmpo (Milvokio „Bucks“), Dimitris Katsivelis (Atėnų AEK), Nikos Chougkazas (Liublianos „Cedevita Olimpija“), Vangelis Zougris (Luisvilio universiteto „Cardinals“), Athanasios Bazinas (Patrų „Promitheas“), Thanasis Antetokounmpo.
Rugpjūčio 27-ąją startuosiantį čempionatą Graikija pradės C grupėje, kartu su Ispanija, Italija, Sakartvelu, Bosnija ir Hercegovina bei šeimininku Kipru. Pirmenybių atkrintamosios vyks Rygoje, finalas numatytas rugsėjo 14 dieną.
