TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rusija Ukrainoje smogė į JAV gamyklą: į tai Trumpas sureagavo griežtai

2025-08-22 21:31 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA ir tv3.lt aut.
2025-08-22 21:31

JAV prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį pareiškė „nesąs patenkintas“ naujausiomis Rusijos atakomis Ukrainoje ir dar kartą pagrasino Maskvai ekonominėmis atsakomosiomis priemonėmis.

Vladimiras Putinas ir Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį pareiškė „nesąs patenkintas" naujausiomis Rusijos atakomis Ukrainoje ir dar kartą pagrasino Maskvai ekonominėmis atsakomosiomis priemonėmis.

0

„Nesu tuo patenkintas ir nesu patenkintas niekuo, kas yra susiję su tuo karu“, – tvirtino D. Trumpas, paklaustas apie ketvirtadienį surengtą ataką, kurios metu Ukrainoje buvo smogta į JAV priklausančią gamyklą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

D. Trumpas: „Aš jiems liepiau susitikti“

Penktadienį Ovaliajame kabinete JAV prezidento D. Trumpo žurnalistai taip pat paklausė, ar jis imsis kokių nors veiksmų dėl karo Ukrainoje sustabdymo.

Tačiau į šį klausimą D. Trumpas atsakė tiesmukai, sakydamas, kad pirmiausiai stengsis suvokti, „kieno tai kaltė“.

„Jei tam yra priežasčių, aš tai suprasiu. <...> Aš tiksliai žinau, ką darau. Pažiūrėsime ar jie [Volodymyras Zelenskis ir Vladimiras Putinas] surengs susitikimą. Aš jiems liepiau susitikti“, – sakė D. Trumpas.

D. Trumpas taip pat pabrėžė, kad galutinį sprendimą priims, kai praeis „dvi savaitės“.

„Tai bus labai svarbus sprendimas – ar tai bus masinės sankcijos, ar masiniai tarifai, ar mes nieko nedarysime ir sakysime: tai jūsų kova“, – kalbėjo D. Trumpas.

NATO vadovas vizito Ukrainoje metu ragina suteikti tvirtas saugumo garantijas

NATO generalinis sekretorius Markas Rutte penktadienį paragino suteikti Ukrainai „tvirtas“ saugumo garantijas, siekiant užtikrinti, kad Rusija laikytųsi bet kokio galimo taikos susitarimo ir „daugiau niekada“ nebandytų veržtis į Ukrainą.

Galimų saugumo garantijų Ukrainai klausimas atsidūrė dėmesio centre vykstant naujausiai JAV vadovaujamai diplomatinei iniciatyvai sudaryti taikos susitarimą, kuriuo būtų užbaigtas jau ketvirtus metus verdantis karas.

„Tvirtos saugumo garantijos bus būtinos, būtent tai mes šiuo metu ir stengiamės apibrėžti“, – vizito Kyjive metu pareiškė M. Rutte, kalbėdamas šalia Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio.

JAV prezidentas D.Trumpas, kuris pirmadienį surengė Europos lyderių susitikimą, į kurį buvo pakviesti ir M. Rutte, ir V. Zelenskis, nurodė, kad Rusija sutiko su tam tikromis Vakarų saugumo garantijomis Kyjivui.

Tačiau Maskva vėliau suabejojo bet kokiu panašiu susitarimu. Užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas trečiadienį tvirtino, kad diskusijos apie saugumo garantijas be Rusijos yra „utopija, kelias į niekur“.

Per viešnagę Kyjive, kurios metu šiame mieste buvo paskelbtas oro pavojaus signalas, M. Rutte sakė, kad saugumo garantijos yra reikalingos siekiant užtikrinti, jog „Rusija laikytųsi bet kokio susitarimo ir daugiau niekada nebandytų užimti nė vieno kvadratinio kilometro Ukrainos teritorijos“.

V. Zelenskis savo ruožtu pažymėjo, kad „garantijas sudaro tai, ką partneriai gali suteikti Ukrainai, taip pat ir tai, kokia turėtų būti Ukrainos kariuomenė“, kai karas baigsis.

„Dar per anksti sakyti, kas galėtų dislokuoti karinį personalą, kas galėtų teikti žvalgybos duomenis, kas palaiko buvimą jūroje arba ore ir kas yra pasirengęs suteikti finansavimą“, – pridūrė jis.

M. Rutte taip pat tvirtino, kad dar „per anksti tiksliai pasakyti, koks bus rezultatas. Tačiau akivaizdu, kad JAV dalyvaus“, ir kartu pridūrė: „Mes nenorime Budapešto memorandumo ar Minsko susitarimo pasikartojimo.“

Maskva 1994 m. pasirašė Budapešto memorandumą, kuriuo siekia užtikrinti Ukrainos, Baltarusijos ir Kazachstano saugumą mainais į tai, kad šios šalys atsisakytų branduolinių ginklų, likusių nuo sovietmečio. Rusija pažeidė šį susitarimą aneksuodama Krymą 2014 m. ir pradėdama visapusišką invaziją 2022 m., kurios metu jau žuvo dešimtys tūkstančių žmonių, o milijonai buvo priversti palikti savo namus.

