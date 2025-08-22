Surengtas svarbus susitikimas: aiškėja, kas žadama Ukrainai pasirašius taikos susitarimą

Kaip portalą cituoja „The Kyiv Idependent“, susitikimas surengtas Ukrainos sąjungininkams siekiant numatyti saugumo garantijas Kyjivui pasirašius taikos sutartį su Rusija.
Remiantis Ukrainos prezidento kanceliarijos šaltiniais ir A. Jermako patarėju, M. Rubio susitikimo metu vadovavo JAV delegacijai, kurioje buvo aukšto rango JAV generolai.
Teigiama, kad susitikime taip pat dalyvavo Jungtinės Karalystės, Prancūzijos, Vokietijos, Italijos ir Suomijos nacionalinio saugumo patarėjai bei NATO ir Europos Komisijos atstovai.
Planuojama, kad parengtas saugumo garantijų planas Ukrainai turėtų būti paruoštas iki kitos savaitės pabaigos.
Šaltiniai „Suspilne“ taip pat teigė, kad derybos dėl saugumo garantijų vyksta keliais formatais: viename iš jų orientuojamasi į politinį-teisinį modelį, kitame – į su kariuomene susijusius klausimus.
Politinei grupei, kaip teigiama, vadovauja A. Jermakas, o deryboms dėl karinių reikalų – vyriausiasis vadas Oleksandras Syrskis ir Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius Rustemas Umerovas.
„Manau, kad karinė dalis jau yra tam tikroje užbaigimo stadijoje,“ – „Suspilne“ sakė vienas iš šaltinių.
Publikacijoje taip pat sakoma, kad karinės garantijos esą galėtų apimti ginklų tiekimą, finansinę paramą, žvalgybos duomenų dalijimąsi bei bendras karines pratybas ir mokymus.
NATO vadovas vizito Ukrainoje metu ragina suteikti tvirtas saugumo garantijas
NATO generalinis sekretorius Markas Rutte penktadienį paragino suteikti Ukrainai „tvirtas“ saugumo garantijas, siekiant užtikrinti, kad Rusija laikytųsi bet kokio galimo taikos susitarimo ir „daugiau niekada“ nebandytų veržtis į Ukrainą.
Galimų saugumo garantijų Ukrainai klausimas atsidūrė dėmesio centre vykstant naujausiai JAV vadovaujamai diplomatinei iniciatyvai sudaryti taikos susitarimą, kuriuo būtų užbaigtas jau ketvirtus metus verdantis karas.
„Tvirtos saugumo garantijos bus būtinos, būtent tai mes šiuo metu ir stengiamės apibrėžti“, – vizito Kyjive metu pareiškė M. Rutte, kalbėdamas šalia Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas, kuris pirmadienį surengė Europos lyderių susitikimą, į kurį buvo pakviesti ir M. Rutte, ir V. Zelenskis, nurodė, kad Rusija sutiko su tam tikromis Vakarų saugumo garantijomis Kyjivui.
Tačiau Maskva vėliau suabejojo bet kokiu panašiu susitarimu. Užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas trečiadienį tvirtino, kad diskusijos apie saugumo garantijas be Rusijos yra „utopija, kelias į niekur“.
Per viešnagę Kyjive, kurios metu šiame mieste buvo paskelbtas oro pavojaus signalas, M. Rutte sakė, kad saugumo garantijos yra reikalingos siekiant užtikrinti, jog „Rusija laikytųsi bet kokio susitarimo ir daugiau niekada nebandytų užimti nė vieno kvadratinio kilometro Ukrainos teritorijos“.
V. Zelenskis savo ruožtu pažymėjo, kad „garantijas sudaro tai, ką partneriai gali suteikti Ukrainai, taip pat ir tai, kokia turėtų būti Ukrainos kariuomenė“, kai karas baigsis.
„Dar per anksti sakyti, kas galėtų dislokuoti karinį personalą, kas galėtų teikti žvalgybos duomenis, kas palaiko buvimą jūroje arba ore ir kas yra pasirengęs suteikti finansavimą“, – pridūrė jis.
M. Rutte taip pat tvirtino, kad dar „per anksti tiksliai pasakyti, koks bus rezultatas. Tačiau akivaizdu, kad JAV dalyvaus“, ir kartu pridūrė: „Mes nenorime Budapešto memorandumo ar Minsko susitarimo pasikartojimo.“
Maskva 1994 m. pasirašė Budapešto memorandumą, kuriuo siekia užtikrinti Ukrainos, Baltarusijos ir Kazachstano saugumą mainais į tai, kad šios šalys atsisakytų branduolinių ginklų, likusių nuo sovietmečio. Rusija pažeidė šį susitarimą aneksuodama Krymą 2014 m. ir pradėdama visapusišką invaziją 2022 m., kurios metu jau žuvo dešimtys tūkstančių žmonių, o milijonai buvo priversti palikti savo namus.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!