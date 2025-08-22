Įvyko „Žalgirio“ dalininkų susirinkimas: Venslovaitienė atstatydinta, išrinktas laikinas vadovas

Vilmos Venslovaitienės viešas konfliktas su sirgaliais, į aikštę skriejantys lagaminai treneriui, skandalingas direktorės ėjimas, pasinaudojus 15 metų senumo nerealizuota sutartimi perimti Eleonorai Kasperūnienei priklausiusią „Žalgirio“ dalį – tokie neramumai prisidėjo prie „Žalgirio“ prastų rezultatų šiame sezone ir virto didžiausia krize nuo klubo gelbėjimo operacijos 2009-siais.
Kaip pranešė tv3.lt, dėl V. Venslovaitienės ėjimo perimant E. Kasperūnienės dalį pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal du Baudžiamojo kodekso straipsnius. Ji jau anksčiau pranešė pasitraukianti iš direktorės pareigų, tačiau galutinai 51-erių vadovė patraukta tik penktadienį.
Po galimai neteisėto dalies perėmimo V. Venslovaitienė kontroliavo 5 iš 14 „Žalgirio“ dalių, tačiau dvi iš jų perleido su „Icor“ susijusiai įmonei UAB „Veloras“, įkurtai tik šių metų pradžioje.
Penktadienį „Žalgirio“ namų stadione, priklausančiame ne klubui, o V. Venslovaitienei ir broliams Radionovams, buvo sprendžiamas tolesnis klubo likimas.
Portalui tv3.lt pavyko išsiaiškinti, jog laikinuoju direktoriumi paskirtas Mindaugas Kasperūnas.
Būtent jis ėjo „Žalgirio“ direktoriaus pareigas po to, kai klubas sirgalių iniciatyva buvo gelbėjamas nuo išnykimo 2009-siais.
Vėliau klubo valdymą perėmė V. Venslovaitienė ir Mindaugas Nikoličius, vėliau sporto direktoriaus pareigas užėmęs „HNK Gorica“, Splito „Hajduk“ klubuose, o dabar vadovaujantis Lodzės „Widzew“ sportinei daliai.
M. Kasperūnui priklauso 1 iš 14 „Žalgirio“ dalių.
Pastaraisiais metais ilgametis „Žalgirio“ gerbėjas M. Kasperūnas visą savo laiką skyrė pagalbai Ukrainai, į kurią nuolat gabeno reikalingiausius daiktus, rinko paramą tiek kariams, tiek civiliams, įkūrė paramos fondą „Daiktai Frontui“. Pirmą kartą Ukrainai pagalbą vyras teikė dar 2014-ųjų Maidano metu.
