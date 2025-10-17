Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva

Sveikatos apsaugos ministrė: šiuo metu Lietuvoje jokių vaistų netrūksta

2025-10-17 08:58 / šaltinis: BNS
2025-10-17 08:58

Šiuo metu Lietuvoje nefiksuojamas kokių nors vaistų ar preparatų trūkumas, sako sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė.

Marija Jakubauskienė (nuotr. P. Peleckio) BNS Foto

REKLAMA

„(...) šiuo metu iš tiesų didelių problemų su vaistų sutrikimais Lietuvoje tikrai neturime. Kai kuriose vaistinėse registruojame, kad galbūt gali trūkti geležies preparatų prailginto veikimo, bet ir toks trūkumas gali tęstis iki kokio lapkričio, sakykim, pabaigos“, – penktadienį LRT radijui sakė ji.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ministrės teigimu, sutrikus kurių nors vaistų tiekimui situaciją bandoma švelninti stengiantis atvežti kito gaminto preparatų.

„Bet šiandien gyventojus tikrai galime patikinti, kad didelių problemų su vaistų trūkumais tikrai neturime“, – pabrėžė ji.

Apie kritinį tam tikrų vaistų trūkumą pernai pranešta 21 Europos Sąjungos valstybėje.

Europos Audito rūmų duomenimis, ES yra nuolatinis dalies preparatų trūkumas.

Pasak M. Jakubauskienės, Lietuvoje šiuo metu situacija yra stabili.

„Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba kartu su mūsų e-sveikatos platforma leidžia realiu laiku stebėti vaistų trūkumą. Nauja receptų išrašymo tvarka, kuri įsigalios lapkričio 7 dieną, leis gydytojams realiu laiku pamatyti, kokių vaistų trūksta šiuo metu, ar nėra sutrikęs tiekimas, ir tokiu būdu išrašyti tuos vaistus, kurie kurie yra“, – teigė ministrė.

„Ta realaus laiko stebėjimo galimybė gydytojams iš tiesų palengvins galimybę pamatyti situaciją su vaistų trūkumais ir skirti tuos vaistus, kurie yra ir kurie nesukeltų nepatogumų pacientams“, – kalbėjo ji.

Pasak M. Jakubauskienės, Lietuvos turimos vaistų atsargos yra pakankamos, kad užtikrintų pacientams gydymo tęstinumą.

Metų pradžioje būta pranešimų, kad Lietuvos vaistinėse trūksta kai kurių antibiotikų.

Sveikata.lt
