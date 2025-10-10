Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva

SAM: kasmet – vis daugiau lietuvių apsilankymų pas gydytoją psichiatrą

2025-10-10 14:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-10 14:00

Šių metų Pasaulinės psichikos sveikatos dienos šūkis – fizinė sveikata negalima be psichikos sveikatos. Statistika negailestinga: kas penktas žmogus, išgyvenęs nelaimę, konfliktą, ekstremalią situaciją, stichinę nelaimę, patiria psichikos sveikatos sunkumų. Todėl labai svarbu, rengiantis įvairioms išorės grėsmėms, didinti gyventojų psichologinį atsparumą. Tai gelbsti gyvybes, padeda išlikti emociškai stabiliais ir susidoroti su iškilusiais sunkumais.

SAM: kasmet – vis daugiau lietuvių apsilankymą pas gydytoją psichiatrą (tv3.lt fotomontažas)

Statistika negailestinga: kas penktas žmogus, išgyvenęs nelaimę, konfliktą, ekstremalią situaciją, stichinę nelaimę, patiria psichikos sveikatos sunkumų. Todėl labai svarbu, rengiantis įvairioms išorės grėsmėms, didinti gyventojų psichologinį atsparumą. Tai gelbsti gyvybes, padeda išlikti emociškai stabiliais ir susidoroti su iškilusiais sunkumais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kad visuomenė ir kiekvienas gyventojas atskirai būtų psichologiškai pasirengęs išorės grėsmėms, reikia suteikti informacijos, motyvaciją ir įgūdžių. Tik tuomet, kai visuomenė ir kiekvienas iš mūsų bus atsparus dezinformacijos ir propagandos srautui, nes turės pakankamai informacijos, turės žinių kaip apsirūpinti savimi ir artimaisiais bei turės įgūdžių kaip tai daryti, galima bus teigti, kad esame pasirengę psichologiškai pasitikti išorės grėsmes“, – sako sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė.

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) skaičiuoja, kad kasmet gyventojų apsilankymų skaičius pas gydytoją psichiatrą auga. Per 2024 m. Psichikos sveikatos centruose apsilankė daugiau nei 1 milijonas 200 tūkstančių pacientų. Tai beveik 100 tūkstančių vizitų daugiau nei prieš metus. 2025 m. ambulatorines psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiuose Psichikos sveikatos centruose atsirado net keletas naujų paslaugų, kurios apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis.

Daugiau psichikos sveikatos paslaugų vaikams ir paaugliams

Psichikos sveikatos paslaugų prieinamumas didinamas vaikams ir paaugliams. Nuo liepos mėnesio pacientams nuo 0 iki 17 metų amžiaus paslaugas teikia trijų specialistų komanda, kurią sudaro: gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras, medicinos psichologas, psichikos sveikatos slaugytojas, meno terapeutas, socialinis darbuotojas, atvejo vadybininkas, medicinos psichologas.

Sveikatos apsaugos ministro įsakymą „Dėl Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ galite skaityti ČIA

Taip pat nuo liepos mėnesio psichikos sveikatos centrų komanda papildyta nauju nariu – psichikos sveikatos atvejo vadybininku. Tam skirtas papildomas finansavimas – vieneriems metams apie 11 mln. Eur papildomų PSDF lėšų. Psichikos sveikatos atvejo vadybos paslaugos gali būti teikiamos patiriantiems sunkius psichikos sveikatos sutrikimus: sergantiems šizofrenija, sunkia depresija, turintiems priklausomybę nuo alkoholio, taip pat sergantiems vidutinio sunkumo arba organine depresija, kartu turintiems bet kokį kitą psichikos ir elgesio sutrikimą, stacionare gydytiems pacientams, kurie per 30 dienų po stacionarinio gydymo turėtų atvykti į psichikos sveikatos centrą psichikos sveikatos priežiūros specialisto konsultacijai.

Atvejo vadybininko paslauga skiriama, kai yra nepatenkinama paciento socialinė, ekonominė situacija (pvz., pacientas nėra integruotas į darbo rinką, blogi jo santykiai su šeima, artimaisiais, jis neturi nuolatinės gyvenamosios vietos ir pan.). Psichikos sveikatos atvejo vadybininkas sudaro pagalbos planą ir prižiūri, kad jis būtų įgyvendinamas. Priklausomai nuo paciento būklės atvejo vadyba, gali būti taikoma vieną kartą per 3–4 savaites arba vieną kartą per savaitę režimu.

Sveikatos apsaugos ministro įsakymą „Dėl Atvejo vadybos, teikiant pirmines ambulatorines psichikos sveikatos priežiūros paslaugas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ galite skaityti ČIA.

Dar viena nauja paslauga nuo liepos mėnesio teikiama Psichikos sveikatos centruose – priklausomybės ligomis sergančių asmenų priežiūra, už kurią mokamas skatinamasis priedas. Paslauga gali būti teikiama sergantiems: psichikos ir elgesio sutrikimais dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, patologiniu potraukiu azartiniams lošimams, kitais įpročių ir potraukių sutrikimais. Per metus suteikiama ne mažiau kaip 6  ir ne daugiau 18 priklausomai nuo paciento būklės.

Taip pat pacientui skiriant priklausomybių gydymą pakaitiniu gydymu sudėtiniu buprenorfinu ir naloksonu gali būti teikiama nauja paslauga – priežiūra pas pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros komandos gydytoją psichiatrą per metus nuo 6 iki 18 apsilankymų.

Sveikatos apsaugos ministro įsakymą „Dėl Priklausomybės ligų gydymo organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ galite skaityti ČIA

Vyresnio amžiaus asmenų psichikos sveikatai stiprinti prieš porą metų patvirtinta socialinio recepto iniciatyvos paslauga, kuri senjorams suteikia galimybę dalyvauti nemokamose kultūros, sveikatingumo, neformaliojo švietimo ar kitose veiklose. Nuo 2025 m. rugpjūčio, siekiant didinti paslaugos efektyvumą, dalyviams privalu pasiūlyti 8 užsiėmimų ciklą, nes iki šiol pakako siūlyti tik keletą užsiėmimų.

Sveikatos apsaugos ministro įsakymą „Dėl Socialinio recepto iniciatyvos vykdymo tvarkos aprašo tvirtinimo“ galite skaityti ČIA

Sveikata.lt
