Dėl pinigų stygiaus sustabdė pacientams svarbią paslaugą: aiškėja, kaip veiktų ją atnaujinus

Nors pacientų pavėžėjimas pilna apimtimi startavo vos pernai, tvarka jam gauti laikinai pakeista šių metų gegužės 30 d. Nuo šios datos pavėžėjimo paslauga užtikrinama tik gulintiems pacientams ir transplantacijų pervežimams, o kitų grupių pacientai nebėra registruojami.
„Deja, buvusi SAM vadovybė neįvertino lėšų masto. Dabar turime situaciją, kad lėšos skirtos metams jau beveik yra išnaudotos. Šiems metams buvo skirta 8,7 mln. eurų. Per pusę metų išnaudota 6,7 mln. ir dar 1,5 mln. eurų teko apmokėti 2024 m. skolą. Tad liko nepanaudota 900 tūkst. eurų. Ministerija šiuo metu ieško papildomo finansavimo“, – tuo metu komentavo sveikatos apsaugos viceministrė Laimutė Vaidelienė.
SAM ruošia atnaujintą tvarką, ieškos pinigų
Dabar gi Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) derinimui registravo Vyriausybės nutarimo projektą dėl pacientų pavėžėjimo paslaugų teikimo tvarkos pakeitimo. Tiesa, kol tai tėra siūlymai ir nuo kada konkrečiai galėtų būti atnaujintas pacientų pavėžėjimas, nėra aišku.
„Projekte pateikti siūlymai, kokia apimtimi galėtų būti teikiama pavėžėjimo paslauga. Tačiau projektas yra derinimo stadijoje ir dar gali būti koreguojamas, todėl dar anksti sakyti, kad paslaugos bus teikiamos būtent tokia tvarka“, – portalą tv3.lt informavo ministerija.
Ji taip pat nurodė, kad lėšų paslaugai finansuoti bus ieškoma ministerijos asignavimuose.
Kam priklausytų pavėžėjimo paslauga atnaujinus tvarką?
Registruotu nutarimo projektu siūloma, kad valstybės lygmens pavėžėjimas būtų užtikrinamas tokiais atvejais, kai vykstama į asmens sveikatos priežiūros įstaigą gauti planinei pagalbai priskiriamų specializuotų asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir (ar) grįžtama iš jų į gyvenamąją vietą:
- suaugusiesiems, kai esant sveikatos būklėms, tokioms kaip išeminė širdies liga (po miokardo infarkto), galvos smegenų insultas, išsėtinė sklerozė, Parkinsono liga, cerebrinis paralyžius, cukrinis diabetas su sunkiomis komplikacijomis ir kai kurios kitos sunkios ligos, kai pacientui būtinas specializuotas pavėžėjimas;
- vaikams, kai esant sveikatos būklėms, tokioms kaip onkologinė liga (leukemija, limfoma, kiti piktybiniai navikai (chemoterapija, radioterapija, kontrolės vizitai)), įgimtos širdies ydos ir kitos kardiologinės ligos, lėtinės inkstų ligos (dializė, transplantacijos kontrolė), retosios genetinės ir neuromuskulinės ligos, cerebrinis paralyžius ir kiti judėjimo sutrikimai, lėtinės kvėpavimo sistemos ligos (sunki astma, cistinė fibrozė), imuninės sistemos sutrikimai, kai vykstama gauti vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos ir kt. atvejais.
- kai pacientui taikomas aktyvus onkologinės ligos gydymas (chemoterapija, radioterapija, imunoterapija arba taikinių terapija) ar paliatyvus onkologinės ligos gydymas ir (ar) grįžtama po gydymo į paciento gyvenamąją vietą (įskaitant pacientus, gydomus stacionarinės slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas teikiančiose ASPĮ).
- pacientams, kuriuos dėl sveikatos būklės būtina transportuoti gulinčius, t. y. horizontalioje kūno padėtyje (ne sėdint);
- kai vykstama po planinei pagalbai priskiriamo stacionarinio gydymo į paciento gyvenamąją vietą;
- kai vykstama į ASPĮ dėl organų, jeigu atsiranda potencialus donoras, arba kaulų čiulpų transplantacijai ir (ar) grįžtama iš ASPĮ į gyvenamąją vietą;
- kai grįžtama iš aktyviojo gydymo stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios ASPĮ skubiosios medicinos pagalbos skyriaus į gyvenamąją vietą po to, kai greitosios medicinos pagalbos budinčios brigados atvežtam arba savarankiškai atvykusiam pacientui suteikiamos skubiosios medicinos pagalbos paslaugos (išskyrus atvejus, kai pacientas gali būti gabenamas tik greitosios medicinos pagalbos automobiliu).“
Tuo metu siūloma, kad nespecializuoto pacientų pavėžėjimo paslaugos pacientams būtų teikiamos esant šioms su pacientų sveikata susijusioms sveikatos būklėms:
- pacientas turi judėjimo sutrikimų, dėl kurių negali savarankiškai vaikščioti ir jam reikalinga kitų asmenų pagalba arba judėjimo techninės pagalbos priemonės (pavyzdžiui, ramentai, vaikštynės ar vežimėlis);
- pacientas vyksta atlikti gydymo procedūrų, kurių sukeltas šalutinis poveikis apriboja paciento galimybę savarankiškai naudotis individualiu ar viešuoju transportu (pavyzdžiui, chemoterapija), arba dėl organo (-ų) transplantacijos.
Dėl socialinių ir ekonominių priežasčių nespecializuoto pacientų pavėžėjimo paslaugos būtų teikiamos:
- asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymo nustatyta tvarka nustatytas 40 procentų ar mažesnis dalyvumo lygis ir asmenims turintiems teisę į priemokas už kompensuojamuosius vaistus dėl nepakankamų pajamų.
- asmenims, kuriems Asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymo nustatyta tvarka nustatytas sunkus neįgalumo lygis ir kurie turi teisę į priemokas už kompensuojamuosius vaistus dėl nepakankamų pajamų;
- 85 metų ir vyresniems asmenims, kurie turi teisę į priemokas už kompensuojamuosius vaistus dėl nepakankamų pajamų.
Valstybės lygmens nespecializuota pacientų pavėžėjimo paslaugą per Greitosios medicinos pagalbos tarnybą, naudodamasis tel. Nr. 1808, užsako pacientui asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios ASPĮ specialistas, įvertinęs, ar pacientas atitinka numatytus kriterijus.
Tuo metu pacientas, kuriam paskirta nespecializuota pacientų pavėžėjimo paslauga, turėtų registruotis dėl pacientų pavėžėjimo paslaugos ne anksčiau kaip prieš 1 mėnesį ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki asmens sveikatos priežiūros paslaugų gavimo.