Apie Venslovaitienės manevrus nežinojusi savivaldybė: audito inicijuoti negalime

Kai „Žalgirio“ dangų gaubė tik tamsūs rezultatų debesys, savivaldybė tv3.lt tikino, jog vien per sportinių rezultatų prizmę situacijos nevertins.
Dar 2024-ųjų spalį Vilniaus miesto savivaldybė paskelbė, jog per trejus metus (2025-27) tituluočiausiam šalies futbolo klubui iš viso skirs 4 mln. 393 tūkst. eurų. Iš savivaldybės didesnės paramos sulauks tik vienas sostinės klubas – „Rytas“, kuriam per trejus metus bus atseikėta 5 mln. 910 tūkst. eurų.
Tai reiškia, kad per kalendorinius metus į „Žalgirio“ biudžetą įkrenta daugiau nei 1,4 mln. eurų mokesčių mokėtojų pinigų.
Vis dėlto prie blogų rezultatų aikštėje vėliau prisijungė ir skandalai klubo viduje – Vilmos Venslovaitienės viešas konfliktas su sirgaliais, į aikštę skriejantys lagaminai treneriui, o galiausiai – ir skandalingas direktorės ėjimas, pasinaudojus 15 metų senumo nerealizuota sutartimi perimti Eleonorai Kasperūnienei priklausiusią „Žalgirio“ dalį.
Kaip pranešė tv3.lt, dėl šio V. Venslovaitienės ėjimo pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal du Baudžiamojo kodekso straipsnius, ji pasitraukė iš direktorės pareigų.
Po galimai neteisėto dalies perėmimo V. Venslovaitienė kontroliavo 5 iš 14 „Žalgirio“ dalių, tačiau dvi iš jų perleido su „Icor“ susijusiai įmonei UAB „Veloras“, įkurtai tik šių metų pradžioje.
Po šio dumblo sujudinimo galiausiai pabudo ir savivaldybė, o Valdas Benkunskas net užsiminė apie galimą „Žalgirio“ finansavimo peržiūrėjimą.
Portalas tv3.lt kreipėsi į Vilniaus savivaldybę su aktualiais klausimais, tačiau, kaip ir anksčiau, pareiškė, kad klubo įstatai yra surišę stambiausiam piniginiam donorui rankas.
Ar savivaldybė, būdama dalininkė ir didžiausia piniginė „Žalgirio“ donorė, žinojo, kad Eleonorai Kasperūnienei priklausanti dalis, naudojantis 15 metų senumo dokumentu, yra perrašoma Vilmai Venslovaitienei? – klausėme Vilniaus savivaldybės atstovų, atsakymus pateikė komunikacijos skyriaus ryšių su žiniasklaida specialistas Gabrielius Grubinskas.
Pagal Viešųjų įstaigų įstatymą, viešosios įstaigos dalininkas turi teisę perleisti savo teises įstaigos įstatų nustatyta tvarka, išskyrus valstybės ar savivaldybės viešosios įstaigos dalininko teises. Pagal „Žalgirio” įstatus, pareigos informuoti kitus esamus dalininkus apie dalininko pasikeitimą nėra. Šiuo atveju tai ir nebuvo padaryta – Vilniaus miesto savivaldybė nebuvo informuota apie perleidžiamas dalininko teises ir apie tai sužinojo iš viešojoje erdvėje paskelbtos informacijos.
Visgi, aplinkybės, kuriomis, kaip skelbiama, buvo perleidžiamos dalininko teisės, kelia nerimą dėl galimo dokumentų klastojimo. Tokiu atveju kalba eitų apie neišvengiamą teisinę atsakomybę.
Ar savivaldybė žinojo, kad Vilma Venslovaitienė savo dvi turėtas dalis perdavė „Icor“ kompanijai? Kaip savivaldybė vertina „Icor“ prisijungimą prie Vilniaus „Žalgirio“ klubo?
Kaip jau minėta, pagal „Žalgirio” įstatus, pareigos informuoti kitus esamus dalininkus apie dalininko pasikeitimą nėra ir tai nebuvo padaryta. Vertinti tokios informacijos negalime.
Ar savivaldybė nesirengia inicijuoti nepriklausomo, išsamaus finansinio „Žalgirio“ audito po vadovės pasitraukimo?
Finansavimas futbolo klubui „Žalgiris“ buvo skirtas pagal viešai skelbtą Aukšto meistriškumo sporto projektų finansavimo programą, kurioje „Žalgiris“ dalyvavo. Šis finansavimas nėra susijęs su faktu, kad Vilniaus miesto savivaldybė yra komandos dalininkė. Savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimas tiek „Žalgiryje“, tiek kituose finansavimą gavusiuose klubuose yra nuolat vertinamas ir tikrinamas pagal savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo sutartyje numatytus įsipareigojimus. Norime pabrėžti, kad finansavimas nėra apsprendžiamas einamaisiais sportiniais rezultatais.
Auditas gali būti inicijuojamas visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu, tam reikia sušaukti neeilinį visuotinį dalininkų susirinkimą. Pagal komandos įstatus, neeilinio visuotinio dalininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę be vadovo taip pat turi įstaigos dalininkai, turintys ne mažiau kaip 3 balsus. Vilniaus miesto savivaldybė turi du balsus ir savarankiškai inicijuoti susirinkimo sušaukimo dėl audito negali.
Skelbiama, kad Vilma Venslovaitienė, nors ir pasitraukė iš direktorės pareigų, vis tiek liks dirbti „Žalgiryje“. Ar matote galimybę bendram darbui ateityje?
Tai turėtų būti sprendžiama dalininkų susirinkimo metu.
Kas po Vilmos Venslovaitienės pasitraukimo yra „Žalgirio“ laikinasis (ar nuolatinis) vadovas? Jei jo nėra, kada ir kaip jis bus skiriamas?
Sprendimui dėl naujo vadovo paskyrimo priimti reikia sušaukti visuotinį dalininkų susirinkimą, kuris jau yra inicijuotas.
Portalo tv3.lt žiniomis, visuotinis dalininkų susirinkimas planuojamas rugpjūčio 22-ąją.
