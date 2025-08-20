Kalendorius
Rugpjūčio 20 d., trečiadienis
Vilnius +21°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > A Lyga naujienos

Gitanas Nausėda sureagavo į „Žalgirio“ krizę: „Labai neskaniai atrodo“

2025-08-20 16:35 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-20 16:35

Vilniaus „Žalgirio“ nuosmukis atkreipė net ir Lietuvos prezidento Gitano Nausėdos dėmesį. Išskirtiniame interviu TV3 Žinių žurnalistui Mindaugui Vasiliauskui prezidentas pateikė savo poziciją dėl krizę išgyvenančio šalies futbolo flagmano.

Vilniaus „Žalgirio“ nuosmukis atkreipė net ir Lietuvos prezidento Gitano Nausėdos dėmesį. Išskirtiniame interviu TV3 Žinių žurnalistui Mindaugui Vasiliauskui prezidentas pateikė savo poziciją dėl krizę išgyvenančio šalies futbolo flagmano.

REKLAMA
1

35 taškai ir penkta vieta A lygos lentelėje, dvigubas fiasko UEFA turnyrų atrankoje, vieši ir karšti konfliktai su sirgaliais, skandalas dėl galimai nešvariai perimtos vienos iš klubo dalių ir net pradėtas ikiteisminis tyrimas – tokie yra 2025-ieji kol kas Vilniaus „Žalgirio“ klubui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Priminsime, kad iki maksimumo temperatūra įkaito, kai viena „Žalgirio“ dalininkių Eleonora Kasperūnienė pasidalino žinia, jog direktorė Vilma Venslovaitienė, pasinaudojusi 15 metų nepanaudota sutartimi, perėmė E. Kasperūnienei priklausiusią klubo dalį.

REKLAMA
REKLAMA

Dėl kilusio skandalo V. Venslovaitienė atsistatydino iš pareigų ir dvi iš penkių turėtų savo dalių perleido su „Icor“ susijusiai įmonei.

REKLAMA

Kaip antradienį pranešė tv3.lt žurnalistas Mantas Krasnickas, dėl šio manevro pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Visa ši istorija nepraslydo pro akis ir G. Nausėdai, anksčiau ne kartą besilankiusiam „Žalgirio“ rungtynėse.

„Labai neskaniai atrodo ši situacija. Prisimenu kur kas geresnius laikus, kai ir pats lankiausi Vilniaus „Žalgirio“ rungtynėse, tarptautinėse – taip pat, kur buvo pasiekiamos įspūdingos pergalės. Šitaip nusmukti... Tikrai toks nuosmukis nenutinka per vieną naktį. Tai sietina su klubo vadyba, su tikslais, kurie yra keliami. Manau, Vilniaus savivaldybė suras, kaip legendinį klubą prikelti iš pelenų, šiuo atveju turbūt reikia kalbėti taip. Man pačiam, kaip žiūrovui nuo kokių 1983-ųjų, kai Vilniaus „Žalgiris“ tuomet pakilo į aukščiausią lygą, tos anos valstybės, kokią turėjome auksinę futbolo kartą, man tikrai skaudu matyti tai, kas vyksta dabar, bet tikiu, kad visos negandos yra įveikiamos, svarbu pademonstruoti tvirtą valią ir atgaivinti mūsų legendinį futbolo klubą“, – TV3 Žinių žurnalistui Mindaugui Vasiliauskui kalbėjo G. Nausėda.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Vilma Venslovaitienė (nuotr. fkzalgiris.lt)
Gresia nemalonumai: dėl „Žalgirio“ dalies perėmimo pradėtas ikiteisminis tyrimas (3)
Vilma Venslovaitienė (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)
Dalį „Žalgirio“ Venslovaitienė perdavė su „Icor“ susijusiai įmonei (8)
Iš dešinės: Valdas Benkunskas, Vilma Venslovaitienė, Vladimiras Čeburinas (nuotr. fkzalgiris.lt)
Benkunsko vėzdas: užsiminė apie galimą finansavimo „Žalgiriui“ nutraukimą (11)
V. Venslovaitienė BNS Foto
Mįslingas „Žalgirio“ dalininkų pokytis: kodėl neužkliuvo 15 metų senumo dokumentas? (7)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų