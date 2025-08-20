Gitanas Nausėda sureagavo į „Žalgirio“ krizę: „Labai neskaniai atrodo“

35 taškai ir penkta vieta A lygos lentelėje, dvigubas fiasko UEFA turnyrų atrankoje, vieši ir karšti konfliktai su sirgaliais, skandalas dėl galimai nešvariai perimtos vienos iš klubo dalių ir net pradėtas ikiteisminis tyrimas – tokie yra 2025-ieji kol kas Vilniaus „Žalgirio“ klubui.
Priminsime, kad iki maksimumo temperatūra įkaito, kai viena „Žalgirio“ dalininkių Eleonora Kasperūnienė pasidalino žinia, jog direktorė Vilma Venslovaitienė, pasinaudojusi 15 metų nepanaudota sutartimi, perėmė E. Kasperūnienei priklausiusią klubo dalį.
Dėl kilusio skandalo V. Venslovaitienė atsistatydino iš pareigų ir dvi iš penkių turėtų savo dalių perleido su „Icor“ susijusiai įmonei.
Kaip antradienį pranešė tv3.lt žurnalistas Mantas Krasnickas, dėl šio manevro pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Visa ši istorija nepraslydo pro akis ir G. Nausėdai, anksčiau ne kartą besilankiusiam „Žalgirio“ rungtynėse.
„Labai neskaniai atrodo ši situacija. Prisimenu kur kas geresnius laikus, kai ir pats lankiausi Vilniaus „Žalgirio“ rungtynėse, tarptautinėse – taip pat, kur buvo pasiekiamos įspūdingos pergalės. Šitaip nusmukti... Tikrai toks nuosmukis nenutinka per vieną naktį. Tai sietina su klubo vadyba, su tikslais, kurie yra keliami. Manau, Vilniaus savivaldybė suras, kaip legendinį klubą prikelti iš pelenų, šiuo atveju turbūt reikia kalbėti taip. Man pačiam, kaip žiūrovui nuo kokių 1983-ųjų, kai Vilniaus „Žalgiris“ tuomet pakilo į aukščiausią lygą, tos anos valstybės, kokią turėjome auksinę futbolo kartą, man tikrai skaudu matyti tai, kas vyksta dabar, bet tikiu, kad visos negandos yra įveikiamos, svarbu pademonstruoti tvirtą valią ir atgaivinti mūsų legendinį futbolo klubą“, – TV3 Žinių žurnalistui Mindaugui Vasiliauskui kalbėjo G. Nausėda.
