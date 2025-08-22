Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Iš ES – dosni ir svarbi pagalba Ukrainai

2025-08-22 19:29 / šaltinis: ELTA
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-08-22 19:29

Europos Sąjunga (ES) prieš pat 34-ąsias Ukrainos nepriklausomybės metines išmokėjo dar 4,05 mlrd. eurų finansinės pagalbos.

Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)

Europos Sąjunga (ES) prieš pat 34-ąsias Ukrainos nepriklausomybės metines išmokėjo dar 4,05 mlrd. eurų finansinės pagalbos.

„ES solidarumas su Ukraina yra nepajudinamas“, – penktadienį tinkle „X“ parašė Europos Komisijos (EK) pirmininkė Ursula von der Leyen.

Daugiau nei 4 mlrd. eurų išmokėjimas parodo tvirtą ES įsipareigojimą šios šalies atsigavimui ir ateičiai.

EK nurodė, kad 3,05 mlrd. eurų skiriami iš vadinamosios Ukrainos priemonės (angl. Ukraine Facility) – iki 50 mlrd. eurų vertės pagalbos programos 2024–2027 metams. Tuo metu 1 mlrd. eurų yra makrofinansinės pagalbos paskola – tai dalis Didžiojo septyneto (G7) iniciatyvos, kurios vertė siekia apie 45 mlrd. eurų.

Pasak Komisijos, sąlygas lėšų išmokėjimui, be kita ko, sudarė įstatymo, kuris būtų apribojęs Ukrainos kovos su korupcija institucijų nepriklausomumą, atšaukimas. EK palankiai įvertino tokį sprendimą ir akcentavo, kad Ukrainos reformos teisinės valstybės ir kovos su korupcija srityse vis dar yra labai svarbios tolesniame jos kelyje link narystės ES.

Nuo Rusijos visapusiškos invazijos pradžios 2022 m. ES ir jos šalys narės įsigareigojo skirti beveik 169 mlrd. eurų pagalbos – nuo karinės ir finansinės paramos iki pagalbos pabėgėliams.

