  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpo taikos diplomatija nedavė rezultatų: susitarimo dėl taikos gali ir nebūti

2025-08-22 19:15
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-08-22 19:15

JAV Donaldo Trumpo taikos misija stringa. Praėjus vos savaitei po jo derybų su Vladimiru Putinu, JAV prezidento optimizmas blėsta, o „The Wall Street Journal“ skelbia, kad susitarimo dėl karo Ukrainoje tikimybė vėl atsidūrė aklavietėje.

Trumpo taikos diplomatija nedavė rezultatų: susitarimo dėl taikos gali ir nebūti (nuotr. SCANPIX)

JAV Donaldo Trumpo taikos misija stringa. Praėjus vos savaitei po jo derybų su Vladimiru Putinu, JAV prezidento optimizmas blėsta, o „The Wall Street Journal" skelbia, kad susitarimo dėl karo Ukrainoje tikimybė vėl atsidūrė aklavietėje.

Praėjus vos savaitei po prezidentų D. Trumpo ir V. Putino derybų Aliaskoje bei keturioms dienoms po viršūnių susitikimo Baltuosiuose rūmuose, tapo aišku, kad naujos prezidento D. Trumpo pastangos pasiekti greitą taiką, regis, vėl atsidūrė aklavietėje, o jo paties optimizmas išblėso, rašo „The Wall Street Journal“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rugpjūčio 21 d., savo socialiniame tinkle „Truth Social“ D. Trumpas pareiškė, jog Ukraina faktiškai neturi jokių šansų laimėti karo be smūgių Rusijos teritorijai.

„Tai kaip puiki sporto komanda su fantastiška gynyba, kuriai neleidžiama žaisti puolime. Nėra jokių šansų laimėti!“, – rašė jis, kartu dar kartą kritikuodamas savo pirmtaką Joe Bideną, kuris „neleido Ukrainai atsakyti, tik gintis“.

Dabar, rašo WSJ, D. Trumpas vėl stovi prieš tą patį pasirinkimą, kuris jį lydėjo visus septynis prezidentavimo mėnesius: kiek jis pasirengęs daryti spaudimą V. Putinui ir kiek toli pasiryžęs eiti remdamas Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį.

Kaip pastebi laikraštis, jau dabar aišku, kad D. Trumpo viltys dėl greito V. Putino ir V. Zelenskio susitikimo, su jo dalyvavimu ar be jo, nepasiteisino.

JAV ir Europos pareigūnai tęsia derybas dėl saugumo garantijų Kyjivui, aptardami galimą taikos palaikymo pajėgų, kurios galėtų būti dislokuotos Ukrainoje, formatą. Tačiau Kremlius jau aiškiai pareiškė, kad jam nepriimtinas bet kokių užsienio karių buvimas Ukrainos teritorijoje.

Nesugebėjimas pasiekti diplomatinio proveržio, rašo „The Wall Street Journal“, remiantis buvusiais JAV pareigūnais, iš dalies aiškinamas ryškiais derybų stilių skirtumais tarp V. Putino ir D. Trumpo.

Putinas „žaidžia ilgesnį žaidimą“

JAV prezidentas linkęs improvizuoti, daugiausia remiasi asmeniniais santykiais, o V. Putinas yra metodiškas, kruopščiai pasirengęs ir nejaučia sentimentalumo.

„Dabar visi, įskaitant Putiną, bando valdyti Trumpą. Rusai vartoja tam tikrus terminus tam tikrame kontekste, o Trumpas to nepastebi. Gali būti, kad Putinas sąmoningai sudarė jam įspūdį, jog sutinka su juo“, – leidiniui sakė Fiona Hill, buvusi vyriausioji Rusijos ekspertė Nacionalinio saugumo taryboje per pirmąją D. Trumpo kadenciją.

V. Putinas „žaidžia ilgesnį žaidimą“, tikėdamasis, kad Rusija galės palaipsniui gerinti savo pozicijas mūšio lauke, kol diplomatai ves derybas – net jei tai „reikš tūkstančius aukų abiejose pusėse“, apibendrina „The Wall Street Journal“.

Analitikų nuomone, D. Trumpo įrašas, faktiškai raginantis smogti Rusijos teritorijai, gali būti bandymas susigrąžinti įtakos svertus, nes diplomatinės derybos, atrodo, pasmerktos vilkinimui.

„Tai rodo, kad jis supranta: spaudimo Rusijai nebuvimas buvo didžiausia jo vadinamosios strategijos klaida“, – leidiniui sakė buvęs JAV ambasadorius Rusijoje Aleksandras Vershbou.

Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Caroline Leavitt bandė sušvelninti D. Trumpo žodžius, teigdama, kad jis tik „išreiškė savo pastebėjimus“ apie konflikto, kurio metu žuvo šimtai tūkstančių žmonių, padėtį.

Vis dėlto šis įrašas, pabrėžia WSJ, bet kuriuo atveju rodo D. Trumpo susirūpinimą taikos derybų eiga. Leidinys primena, kad dar prieš D. Trumpo inauguraciją Joe Bidenas nusprendė tiekti Ukrainai tolimos veikimo raketas ATACMS, o būsimas prezidentas griežtai kritikavo šį sprendimą, teigdamas, kad jis „tik paaštrina karą“.

„Mes esame ten pat, kur buvome prieš dvi savaites, ir ten pat, kur buvome prieš pusę metų. Susitarimo niekada nebus. Putinas niekada nesutiks“, – tokį požiūrį leidiniui išreiškė Kurtas Volkeris, buvęs specialusis įgaliotinis Ukrainos klausimais pirmojoje D. Trumpo administracijoje.

