TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas: Ukraina turės sutikti su Rusijos sąlygomis, jei nori taikos

2025-08-22 18:03
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-08-22 18:03

Donaldas Trumpas mano, kad karą Ukrainoje pavyks užbaigti tik priėmus Rusijos diktuojamas sąlygas, rašo „Politico“, remdamasi aukšto rango Baltųjų rūmų pareigūno teiginiu.



Be to, pasak to paties pareigūno, vakarykštis D. Trumpo įrašas, kuriame teigiama, jog „labai sunku, jei ne neįmanoma, laimėti karą nepuolant užpuolusios šalies“, nebuvo įspėjimas Vladimirui Putinui, kad JAV prezidentas esą pasirengęs svarstyti galimybę aktyviau ginkluoti Ukrainą, jei taikos derybos žlugtų.

Iš tikrųjų jis tik pabrėžė, kad Ukraina neturi derybinių svertų, ir dėl to kaltino savo pirmtaką.

Seniai aišku
Seniai aišku
2025-08-22 18:12
Trumpas ne Amerikos prezidentas, o Putino kišeninė lėlė
Atsakyti
ŠARKA
ŠARKA
2025-08-22 18:20
Kai tą patį kalbėjo VAITKUS visą žiniasklaida vadino prorusišku , išdaviku , tai tą patį skelbkite apie TRUMPĄ. Tai kieno Krymas???. Tas pats laukia ir Lietuvos - norit taikos - pasiduokit!!!.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (11)
