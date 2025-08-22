Vengrija ir Slovakija pratrūko: ragina EK veikti dėl Ukrainos atakų prieš naftotiekį „Družba“

Dokumente teigiama, kad per pastarąsias dienas Ukraina įvykdė tris atakas prieš naftotiekį „Družba“, kuris, pasak laiško autorių, yra gyvybiškai svarbus Vengrijos ir Slovakijos energetiniam saugumui.
Ministrai nurodo, kad dėl šių smūgių sustojo naftos tiekimas abiem šalims, o naujausias atakų padarinys – tiekimo pertrauka mažiausiai penkioms dienoms.
„Fizinė ir geografinė realybė yra tokia, kad be šio naftotiekio saugus mūsų šalių tiekimas tiesiog neįmanomas“, – rašoma laiške.
Together with Slovak FM Juraj Blanár, we sent a letter to HRVP @kajakallas and Energy Commissioner @DanJoergensen demanding that the @EU_Commission finally act against Ukraine’s repeated attacks on the Druzhba oil pipeline.— Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) August 22, 2025
In just a few weeks, this vital pipeline has been… pic.twitter.com/otxrxdzO6U
Kyjivo veiksmai – „visiškai nepriimtini“
Ministrai taip pat primena, kad per pastaruosius metus ES ir jos narės suteikė Ukrainai šimtus milijardų eurų paramos, todėl dabartinius Kyjivo veiksmus jie vadina „visiškai nepriimtinais“.
Savo kreipimesi jie ragina Europos Komisiją nedelsiant įgyvendinti ankstesnius pažadus dėl kritinės energetinės infrastruktūros apsaugos ir užtikrinti naftos tiekimo saugumą visoms ES narėms.
