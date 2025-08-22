Kalendorius
Rugpjūčio 22 d., penktadienis
Vilnius +19°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Vengrija ir Slovakija pratrūko: ragina EK veikti dėl Ukrainos atakų prieš naftotiekį „Družba“

2025-08-22 16:48 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-08-22 16:48

Vengrijos ir Slovakijos užsienio reikalų ministrai Peteris Szijjarto bei Jurajus Blanaras oficialiu laišku kreipėsi į Europos Komisiją, reikalaudami užtikrinti energetinės infrastruktūros saugumą. Laiškas adresuotas Europos Komisijos pirmininkės pavaduotojai, užsienio reikalų įgaliotinei Kajai Kallas bei energetikos komisarui Danui Jorgensenui.

Vengrija ir Slovakija pratrūko: ragina EK veikti dėl Ukrainos atakų prieš naftotiekį „Družba“ (nuotr. „X“) (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas

Vengrijos ir Slovakijos užsienio reikalų ministrai Peteris Szijjarto bei Jurajus Blanaras oficialiu laišku kreipėsi į Europos Komisiją, reikalaudami užtikrinti energetinės infrastruktūros saugumą. Laiškas adresuotas Europos Komisijos pirmininkės pavaduotojai, užsienio reikalų įgaliotinei Kajai Kallas bei energetikos komisarui Danui Jorgensenui.

REKLAMA
4

Dokumente teigiama, kad per pastarąsias dienas Ukraina įvykdė tris atakas prieš naftotiekį „Družba“, kuris, pasak laiško autorių, yra gyvybiškai svarbus Vengrijos ir Slovakijos energetiniam saugumui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ministrai nurodo, kad dėl šių smūgių sustojo naftos tiekimas abiem šalims, o naujausias atakų padarinys – tiekimo pertrauka mažiausiai penkioms dienoms.

REKLAMA
REKLAMA

„Fizinė ir geografinė realybė yra tokia, kad be šio naftotiekio saugus mūsų šalių tiekimas tiesiog neįmanomas“, – rašoma laiške.

REKLAMA

Kyjivo veiksmai – „visiškai nepriimtini“

Ministrai taip pat primena, kad per pastaruosius metus ES ir jos narės suteikė Ukrainai šimtus milijardų eurų paramos, todėl dabartinius Kyjivo veiksmus jie vadina „visiškai nepriimtinais“.

Savo kreipimesi jie ragina Europos Komisiją nedelsiant įgyvendinti ankstesnius pažadus dėl kritinės energetinės infrastruktūros apsaugos ir užtikrinti naftos tiekimo saugumą visoms ES narėms.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
NATO ir JAV imsis užtikrinti Ukrainos saugumą, kad Rusija daugiau niekada nepultų (nuotr. SCANPIX)
NATO ir JAV imsis užtikrinti Ukrainos saugumą, kad Rusija daugiau niekada nepultų (9)
Neeilinis reginys šalia Vengrijos parlamento (nuotr. SCANPIX)
Nauja ataka prieš „Družba“ naftotiekį vėl sustabdė naftos tekėjimą į Vengriją (10)
Kim Jong Unas (nuotr. SCANPIX)
Kim Jong Unas įteikė apdovanojimus už Rusiją prieš Ukrainą kovojusiems kariams
Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis užsimena apie daugiau kontratakų (5)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų