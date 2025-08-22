Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Nauja ataka prieš „Družba“ naftotiekį vėl sustabdė naftos tekėjimą į Vengriją

2025-08-22 12:22 / šaltinis: ELTA
2025-08-22 12:22

Ukrainos kariuomenė pranešė vėl atakavusi Rusijos naftotiekį „Družba“, kuriuo nafta teka Vengrijos ir Slovakijos kryptimi. Kovinių dronų taikinys buvo Unečos siurblinė Vakarų Rusijos Briansko srityje, tinkle „Telegram“ pranešė Ukrainos dronų dalinio vadas Robertas Bovdis.

Neeilinis reginys šalia Vengrijos parlamento (nuotr. SCANPIX)

2

Vengrijos užsienio reikalų ministras Peteris Szijjartas feisbuke rašė, kad naftos tekėjimas į Vengriją nutrauktas. Jis kalbėjo apie dar vieną ataką prieš jo šalies energetinį saugumą. Jau pirmadienį smūgis kitai „Družba“ naftotiekio siurblinei buvo sustabdęs naftos tiekimą; antradienį jį pavyko atnaujinti.

„48 valandos remontui“, – rašė R. Bovdis šį kartą ir vengriškai pridūrė: „Rusai, dinkit!"

Kaimynių Vengrijos ir Rusijos santykiai yra įtempti. Anot Kyjivo, premjero Viktoro Orbano vyriausybė palaiko pernelyg glaudžius ryšius su Maskva ir blokuoja Ukrainos priėmimą į ES. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

