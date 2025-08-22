Donaldas Trumpas netiesiogiai paragino Ukrainą imtis puolimo prieš Rusiją: nepuldamas nelaimėsi

Socialiniuose tinkluose jis sukritikavo savo pirmtaką Joe Bideną už tai, kad šis nesuteikė Kyjivui ginkluotės, reikalingos „duoti atkirtį“.
„Joe Bidenas neleido Ukrainai duoti atkirčio, tik gintis. Kuo tai baigėsi?“ – rašė D. Trumpas socialiniame tinkle „Truth Social“.
„Labai sunku, o gal net ir neįmanoma, laimėti karą neatakuojant šalies užpuolikės, – sakė D. Trumpas. – Tai tarsi puiki komanda sporte, kuri fantastiškai ginasi, bet jai neleidžiama žaisti puolime. Nėra jokių šansų laimėti! Taip yra su Ukraina ir Rusija.“
D. Trumpas dažnai kritikavo J. Bideno administraciją už tai, kad ji išleido per daug JAV mokesčių mokėtojų pinigų, kad padėtų Ukrainai atremti Rusijos invaziją. JAV prezidentas nuolat vaizdavo karą kaip priklausantį J. Bidenui.
Baltieji rūmai neatsakė į prašymą pakomentuoti, ar D. Trumpas svarsto galimybę keisti ginklų, kuriuos JAV tieks Kyjivui, tipus.
JAV vadovaujant J. Bidenui, Ukrainai leista naudoti amerikiečių pagamintus ilgesnio nuotolio ginklus smogiant Rusijos teritorijoje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!