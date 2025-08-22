Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Kubilius sureagavo į Lavrovo išsišokimą: „Galbūt Putinas nėra tikrasis Kremliaus vadovas?“

2025-08-22 07:42 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-08-22 07:42

Europos Komisijos narys, atsakingas už gynybą ir kosmosą Andrius Kubilius sureagavo į Rusijos užsienio reikalų ministro Sergejaus Lavrovos pareiškimus.

Andrius Kubilius. ELTA / Julius Kalinskas

Europos Komisijos narys, atsakingas už gynybą ir kosmosą Andrius Kubilius sureagavo į Rusijos užsienio reikalų ministro Sergejaus Lavrovos pareiškimus.

7

Ketvirtadienį S. Lavrovas pratrūko ant Europos lyderių ir pareiškė, kad Vladimiro Putino bei Volodymyro Zelenskio susitikimas įmanomas tik po „pagrindinių karo priežasčių išsprendimo“.

„Kas yra tikrasis Kremliaus vadovas: Putinas ar Lavrovas?

Kaip kas nors gali derėtis su Putinu, jei po Putino ir Trumpo susitikimo Lavrovas viešai paneigia viską, ką Putinas pažadėjo Trumpui dvišaliame susitikime?

TAIP PAT SKAITYKITE:

Galbūt Putinas nėra tikrasis Kremliaus vadovas?“ – platformoje „X“ parašė A. Kubilius.

Lavrovas pratrūko ant europiečių

S. Lavrovas taip pat pavadino bandymus aptarti pokario saugumo garantijas Ukrainai „beviltiškais“ ir sakė, kad bet kokios idėjos, nukrypstančios nuo tų, kurias Rusija išdėstė 2022 m. derybose su Ukraina Stambule, yra beviltiškos.

Komentuodamas galimą V. Zelenskio ir V. Putino susitikimą, S. Lavrovas pareiškė, kad Rusijos prezidentas „ne kartą sakė, kad yra pasirengęs susitikti“.

Tačiau jis pridūrė, kad kai kalbama apie „kažko pasirašymą“, kyla „teisėtumo klausimų“ dėl Ukrainos vadovybės.

V. Zelenskio prezidento kadencija turėjo baigtis 2024 m. Ukrainos konstitucija neleidžia jam rengti rinkimų, kol šalyje galioja karo padėtis.

Ketvirtadienį Ukrainos prezidentas V. Zelenskis pasakė, kad galimos taikos derybų vietos yra Šveicarija, Austrija ir Turkija, išreikšdamas nenorą, kad derybos vyktų Budapešte.

zakalionas proletaras
zakalionas proletaras
2025-08-22 07:56
vel sita politine mumija is sarkofago islindo- niekam neidomus tavo sizofreniniai pamastymai, geda tu Lietuvos.
Atsakyti
aha jo
aha jo
2025-08-22 08:12
Geriau papasakok kaip tavo uošvė vienuolyną pardavė, cituoju 15 minučių: "Ji liko skolinga valstybei milijoną litų, kai teismas pripažino, kad Augustijonų vienuolyno pastatų komplekso registracija E.V.Žaidienės vadovaujamos Lietuvos katalikų mokytojų sąjungos vardu neteisėta.", ir kaip A.Kubiliaus "sūnus namą statė", portalas 15 minučių rašė: "Sunkmečiu netoli Turniškių Kubilių šeima pradėjo statytis apytikriai 150 kv.m ploto namą. Jo sąmata, preliminariais skaičiavimais, – pusė milijono litų. kaimynai teigia, kad Kubiliams pinigų davė premjero Andriaus Kubiliaus uošvė Elena Valerija Žaidienė, nes ji „turi pinigų“ .
Atsakyti
...
...
2025-08-22 08:06
Tikras valdovas turėtų pensininkus dusinti....
Atsakyti
