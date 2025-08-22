Kubilius sureagavo į Lavrovo išsišokimą: „Galbūt Putinas nėra tikrasis Kremliaus vadovas?“

Ketvirtadienį S. Lavrovas pratrūko ant Europos lyderių ir pareiškė, kad Vladimiro Putino bei Volodymyro Zelenskio susitikimas įmanomas tik po „pagrindinių karo priežasčių išsprendimo“.
„Kas yra tikrasis Kremliaus vadovas: Putinas ar Lavrovas?
Kaip kas nors gali derėtis su Putinu, jei po Putino ir Trumpo susitikimo Lavrovas viešai paneigia viską, ką Putinas pažadėjo Trumpui dvišaliame susitikime?
Galbūt Putinas nėra tikrasis Kremliaus vadovas?“ – platformoje „X“ parašė A. Kubilius.
Lavrovas pratrūko ant europiečių
S. Lavrovas taip pat pavadino bandymus aptarti pokario saugumo garantijas Ukrainai „beviltiškais“ ir sakė, kad bet kokios idėjos, nukrypstančios nuo tų, kurias Rusija išdėstė 2022 m. derybose su Ukraina Stambule, yra beviltiškos.
Komentuodamas galimą V. Zelenskio ir V. Putino susitikimą, S. Lavrovas pareiškė, kad Rusijos prezidentas „ne kartą sakė, kad yra pasirengęs susitikti“.
Tačiau jis pridūrė, kad kai kalbama apie „kažko pasirašymą“, kyla „teisėtumo klausimų“ dėl Ukrainos vadovybės.
V. Zelenskio prezidento kadencija turėjo baigtis 2024 m. Ukrainos konstitucija neleidžia jam rengti rinkimų, kol šalyje galioja karo padėtis.
Ketvirtadienį Ukrainos prezidentas V. Zelenskis pasakė, kad galimos taikos derybų vietos yra Šveicarija, Austrija ir Turkija, išreikšdamas nenorą, kad derybos vyktų Budapešte.
