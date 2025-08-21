Zelenskis atsakė, kur susitiktų su Putinu: į Maskvą tikrai nevyks

Jis taip pat pakomentavo, kur šis susitikimas galėtų vykti.
„Mes esame pasirengę. O jei rusai nėra pasirengę? Europiečiai iškėlė šį klausimą. Jei rusai nėra pasirengę, tai mes norėtume matyti stiprią Jungtinių Valstijų reakciją į tai“, – pabrėžia jis.
Zelenskis atsakė, kur susitiktų su Putinu
JAV mano, kad pirmiausia turėtų susitikti V. Zelenskis ir V. Putinas, o tik po to galėtų vykti jų susitikimas su D. Trumpu.
„Mes norime, kad šis karas baigtųsi, ir tai aiškiai parodome. Taigi, dabar žingsnį turi žengti Rusija“, – pabrėžia V. Zelenskis.
Ukrainos prezidentas mano, kad būtų teisinga, jei susitikimas vyktų neutraliame Europos regione. Pasak jo, tai remia ir Europos lyderiai.
„Susitikimas Maskvoje negali įvykti“, – pabrėžė jis.
Anot V. Zelenskio, susitikimas galėtų vykti Turkijoje, Šveicarijoje arba Austrijoje.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pareiškė, kad pradėjo organizuoti V. Putino ir V. Zelenskio susitikimą.
