  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskis atsakė, kur susitiktų su Putinu: į Maskvą tikrai nevyks

2025-08-21 10:50 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-08-21 10:50

Ukraina yra pasirengusi susitikimui su Vladimiru Putinu, tačiau jei Rusija nėra pasirengusi, JAV turėtų reaguoti griežtai, sako Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, rašo UNIAN.

Zelenskis kviečia Putiną į susitikimą: Ukraina tam pasiruošusi bet kada (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
17

Jis taip pat pakomentavo, kur šis susitikimas galėtų vykti.

0

Jis taip pat pakomentavo, kur šis susitikimas galėtų vykti.

„Mes esame pasirengę. O jei rusai nėra pasirengę? Europiečiai iškėlė šį klausimą. Jei rusai nėra pasirengę, tai mes norėtume matyti stiprią Jungtinių Valstijų reakciją į tai“, – pabrėžia jis.



Zelenskis atsakė, kur susitiktų su Putinu

JAV mano, kad pirmiausia turėtų susitikti V. Zelenskis ir V. Putinas, o tik po to galėtų vykti jų susitikimas su D. Trumpu.

Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis

„Mes norime, kad šis karas baigtųsi, ir tai aiškiai parodome. Taigi, dabar žingsnį turi žengti Rusija“, – pabrėžia V. Zelenskis.

Ukrainos prezidentas mano, kad būtų teisinga, jei susitikimas vyktų neutraliame Europos regione. Pasak jo, tai remia ir Europos lyderiai.

„Susitikimas Maskvoje negali įvykti“, – pabrėžė jis.

Anot V. Zelenskio, susitikimas galėtų vykti Turkijoje, Šveicarijoje arba Austrijoje.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pareiškė, kad pradėjo organizuoti V. Putino ir V. Zelenskio susitikimą.

