  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Siūlosi ir Austrija: priimtų Putiną deryboms dėl Ukrainos

2025-08-20 11:54 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-20 11:54

Austrija antradienį pasekė Šveicarijos pavyzdžiu ir pareiškė, kad priimtų Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną, jei šis atvyktų derybų dėl taikos Ukrainoje, nors Tarptautinis Baudžiamasis Teismas (TBT) yra išdavęs jo arešto orderį.

Ar Vakarai dar žino, kas jie yra? Putinas jų reikšmę tikrai suvokia (nuotr. SCANPIX)

Austrija antradienį pasekė Šveicarijos pavyzdžiu ir pareiškė, kad priimtų Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną, jei šis atvyktų derybų dėl taikos Ukrainoje, nors Tarptautinis Baudžiamasis Teismas (TBT) yra išdavęs jo arešto orderį.

0

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pasiūlė Rusijos ir Ukrainos lyderių, Vladimiro Putino ir Volodymyro Zelenskio, taikos viršūnių susitikimą surengti Europoje, „galbūt Šveicarijoje“. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Aš siūlau Ženevą“, – antradienį parodytame interviu Prancūzijos televizijai LCI sakė E. Macronas. 

Šveicarų užsienio reikalų ministras Ignazio Cassisas netrukus spaudos konferencijoje pasakė, kad tam tikromis aplinkybėmis V. Putinui būtų leista atvykti į Šveicariją.

Šveicarijos vyriausybė pernai nustatė „taisykles dėl neliečiamumo suteikimo asmenims, kuriems išduotas tarptautinis arešto orderis“, sakė I. Cassisas.

Jis patikslino, jog tai taikytina tik tais atvejais, kai šie asmenys atvyksta į taikos konferencijas, o ne privačiais tikslais.

I. Cassiso teigimu, Šveicarija yra visiškai pasirengusi surengti tokį susitikimą, ir akcentavo didelę savo neutralios šalies patirtį tokiais klausimais.

Tačiau jis atkreipė dėmesį, kad Rusijos santykiai su Šveicarija yra pablogėję, nes Bernas nusprendė taikyti tokias pačias sankcijas kaip ir Europos Sąjunga (ES), kai Rusija 2022-ųjų vasarį pradėjo didelio masto invaziją į Ukrainą.

„Sena tradicija“ 

Kaimyninėje Austrijoje kancleris pareiškė, jog jei taikos derybos vyks šios šalies teritorijoje, ji susisieks su TBT, „kad prezidentas Putinas galėtų jose dalyvauti“.

Austrijos kancleris Christianas Stockeris teigė, kad birželį per Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio vizitą jis jau pasiūlė tokias derybas surengti Vienoje. 

„Mūsų sostinė turi senas tradicijas kaip dialogo vieta“, – teigiama kanclerio pareiškime, kuriame primenama, kad Vienoje yra įsikūrusios kelios tarptautinės organizacijos.

Austrija – ES, bet ne NATO narė – anksčiau siekė glaudžių ryšių su Rusija, tačiau santykiai pablogėjo, Maskvai 2022 metų vasarį užpuolus Ukrainą.

Šveicarija, nepaisydama tarptautinių sankcijų, praėjusį mėnesį leido Rusijos delegacijai, vadovaujamai Federacijos Tarybos vadovės Valentinos Matvijenko, dalyvauti Pasaulio parlamentų pirmininkų konferencijoje.

Bernas pareiškė, kad veikė pagal įstatymus ir tarptautinius susitarimus.

Šveicarijos pareigūnai gali leisti taikyti išimtis dėl kelionių apribojimų, „ypač jei asmuo vyksta dalyvauti tarptautinėje konferencijoje“, tuo metu naujienų agentūrai AFP sakė Šveicarijos užsienio reikalų ministerijos atstovas.

TBT išdavė V. Putino arešto orderį dėl neteisėtos Ukrainos vaikų deportacijos. 

V. Putinas praėjusį kartą Ženevoje lankėsi 2021 metų birželį, kai susitiko su tuometiniu JAV prezidentu Joe Bidenu (Džo Baidenu).

Vėliausios dvišalės Rusijos ir Ukrainos derybos vyko Stambule. Maskva Turkiją laiko draugiškesne šalimi, nors ji yra NATO narė.

