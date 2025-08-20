Trumpas: geriau, jei Zelenskis ir Putinas susitiktų be manęs

„Dabar manau, kad būtų geriau, jei jie susitiktų be manęs“, – pareiškė D. Trumpas.
„Jei reikės, aš vyksiu“, – sako jis.
Iki šiol Rusija nepatvirtino, kad planuojamas dvišalis V. Putino ir V. Zelenskio susitikimas.
Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad kontaktus su lyderiais reikia ruošti „su didžiausiu kruopštumu“ ir jų negalima siekti dėl „žiniasklaidos dėmesio ar vakarinių laidų“.
Derybos Baltuosiuose rūmuose(33 nuotr.)
Volodymyras Zelenskis, Donaldas Trumpas (nuotr. Telegram)
Kur galėtų susitikti Putinas ir Zelenskis?
Baltųjų rūmų pareigūnai neoficialiai sako, kad antradienį D. Trumpas su Vengrijos ministru pirmininku Viktoru Orbanu aptarė Budapeštą kaip galimą V. Zelenskio ir V. Putino susitikimo vietą.
Anot „Bloomberg“ šaltinių, D. Trumpas su Vengrijos premjeru V. Orbanu kalbėjo apie Ukrainos narystę Europos Sąjungoje (ES). Per pokalbį telefonu pirmadienį prezidentas teiravosi, kodėl V. Orbanas priešinasi Ukrainos prisijungimui prie Bendrijos.
Tenykštis ministras pirmininkas V. Orbanas palaiko artimus santykius su Donaldu Trumpu nuo jo pirmosios kadencijos laikų.
Kaip kitos galimos dvišalio susitikimo vietos taip pat minimos Ženeva, Šveicarija ir Vatikanas. Pats V. Putinas esą siūlė Maskvą.
