  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Trumpas: geriau, jei Zelenskis ir Putinas susitiktų be manęs

2025-08-20 09:27
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-08-20 09:27

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas „šiuo metu rengiasi“ dvišaliam susitikimui, rašo „Sky news“.

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
„Dabar manau, kad būtų geriau, jei jie susitiktų be manęs“, – pareiškė D. Trumpas.

„Jei reikės, aš vyksiu“, – sako jis.

Iki šiol Rusija nepatvirtino, kad planuojamas dvišalis V. Putino ir V. Zelenskio susitikimas.

Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad kontaktus su lyderiais reikia ruošti „su didžiausiu kruopštumu“ ir jų negalima siekti dėl „žiniasklaidos dėmesio ar vakarinių laidų“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Derybos Baltuosiuose rūmuose
(33 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Derybos Baltuosiuose rūmuose

Kur galėtų susitikti Putinas ir Zelenskis?

Baltųjų rūmų pareigūnai neoficialiai sako, kad antradienį D. Trumpas su Vengrijos ministru pirmininku Viktoru Orbanu aptarė Budapeštą kaip galimą V. Zelenskio ir V. Putino susitikimo vietą.

Anot „Bloomberg“ šaltinių, D. Trumpas su Vengrijos premjeru V. Orbanu kalbėjo apie Ukrainos narystę Europos Sąjungoje (ES). Per pokalbį telefonu pirmadienį prezidentas teiravosi, kodėl V. Orbanas priešinasi Ukrainos prisijungimui prie Bendrijos.

Tenykštis ministras pirmininkas V. Orbanas palaiko artimus santykius su Donaldu Trumpu nuo jo pirmosios kadencijos laikų.

Kaip kitos galimos dvišalio susitikimo vietos taip pat minimos Ženeva, Šveicarija ir Vatikanas. Pats V. Putinas esą siūlė Maskvą.

