Kalendorius
Rugpjūčio 20 d., trečiadienis
Vilnius +21°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Nuo komplimentų įdegiui iki netikėto skambučio Putinui: keisčiausi Europos lyderių vizito pas Trumpą momentai

2025-08-20 08:43 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-20 08:43

Europos lyderių vizitas pas JAV prezidentą Donaldą Trumpą neapsiėjo be kuriozų – nuo Volodymyro Zelenskio juodo kostiumo ir netikėtų komplimentų iki D. Trumpo skambučio Vladimirui Putinui vakarienės metu.

Europos lyderių vizitas pas JAV prezidentą Donaldą Trumpą neapsiėjo be kuriozų – nuo Volodymyro Zelenskio juodo kostiumo ir netikėtų komplimentų iki D. Trumpo skambučio Vladimirui Putinui vakarienės metu.

REKLAMA
5

Kai į žaidimą įsitraukia JAV prezidentas, gali nutikti bet kas. Šįkart ES lyderiai, panašu, išsisuko gana lengvai, rašo „Politico“.

Skirtingai nei per ankstesnę V. Zelenskio kelionę į Baltuosius rūmus, šįkart niekas nebuvo apšauktas, bet keistų akimirkų vis tiek netrūko.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Aš pasikeičiau, o tu – ne“

Vasario mėnesį V. Zelenskis buvo peikiamas už tai, kad per svarbų vizitą vilkėjo ne kostiumą, o savo įprastą karinę aprangą.

REKLAMA
REKLAMA

Tuomet D. Trumpas sarkastiškai pasveikino Ukrainos prezidentą: „Šiandien jūs labai pasipuošėte.“ Pats jis vilkėjo įprastą kostiumą su kaklaraiščiu, siekiančiu beveik iki kelių.

REKLAMA

Rugpjūčio 18 d. viskas buvo kitaip. „Man labai patinka“, – pasveikindamas V. Zelenskį, apsirengusį juodu kostiumu, sušuko D. Trumpas.

„Tai geriausias, kokį turiu“, – atsakė V. Zelenskis.

Šįkart jis buvo paruošęs pokštą ir Brianui Glennui iš televizijos „Real America’s Voice“. Vasarį šis žurnalistas išpeikė V. Zelenskį už jo vilkimą karinę aprangą: „Kodėl nevilki kostiumo? Tu esi aukščiausio rango žmogus šioje šalyje, o atsisakai rengtis deramai.“

REKLAMA
REKLAMA

Dabar B. Glennas gyrė V. Zelenskio elegantišką juodą kostiumą, vadindamas jį „nuostabiu“ ir „puikiu“.

„Aš pasakiau tą patį“, – įsiterpė D. Trumpas. Atsisukęs į V. Zelenskį, JAV prezidentas pridūrė: „Tai tas pats, kuris praeitą kartą tave puolė.“

„Prisimenu“, –atsakė V. Zelenskis, sukeldamas salėje juoką. O B. Glennui mestelėjo: „Tu esi su tuo pačiu kostiumu. Matai, aš pasikeičiau, o tu – ne.“

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Trumpas apipylė ES lyderius komplimentais ir išgyrė Merzo įdegį

Diskusijos pradžioje D. Trumpas dosniai barstė komplimentus kiekvienam ES lyderiui – vieni skambėjo apgalvotai, kiti šiek tiek mažiau.

Apie NATO generalinį sekretorių Marką Rutte jis sakė: „Puikus džentelmenas, puikus politinis lyderis apskritai.“

REKLAMA

Jungtinės Karalystės premjerą Keirą Starmerį pavadino „draugu“ ir pridūrė: „Žmonės jį labai mėgsta, jūs visi jį mėgstate.“

Prancūzijos prezidentą Emmanuelį Macroną D. Trumpas gyrė taip: „Jis man patiko nuo pirmos dienos, o dabar patinka dar labiau. Tai labai gerai, tai neįprasta.“

Italijos premjerę Giorgią Meloni jis vadino „įkvėpimo šaltiniu“, pabrėždamas, kad ji „išsilaikė ilgiau nei kiti“ – gana dviprasmiškas komplimentas šalyje, kur nuo Antrojo pasaulinio karo jau buvo 68 vyriausybės.

REKLAMA

Apie suomį Alexanderį Stubbą D. Trumpas pasakė: „Atrodai geriau nei kada nors anksčiau.“

Vokietijos lyderį Friedrichą Merzą JAV prezidentas pristatė kaip „labai stiprų žmogų“ ir „draugą“. Tuomet netikėtai paklausė: „Kur tu taip įdegei? Aš irgi tokio noriu įdegio.“

Tuo tarpu apie Ursula von der Leyen D. Trumpas kalbėjo: „Manau, kad jūs galbūt esate galingesnė už visus šiuos vyrus prie stalo.“ Tačiau tuoj pat pats sau paprieštaravo: „Nors nežinau...“

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Keista „šeimos nuotrauka“

Kaip visada, buvo padaryta „šeimos nuotrauka“. Ji išsiskyrė dėl lyderių ūgio skirtumų: F. Merzas – 1,98 m, G. Meloni – 1,63 m. Nuotrauka priminė atrakcionų kalnelių brėžinį.

D. Trumpui, kuris pats siekia 1,90 m ir dažnai būna aukščiausias kambaryje, tikriausiai nepatiko, kad M. Rutte ir A. Stubbas beveik tokio paties ūgio, o F. Merzas – dar aukštesnis.

REKLAMA

Tuo tarpu E. Macronas, nors žemesnis už K. Starmerį, šioje nuotraukoje atrodo beveik D. Trumpo ūgio.

Trumpas pertraukė svečius, kad galėtų paskambinti Putinui

Be to, D. Trumpas sakė, kad paskambins V. Putinui pasibaigus pokalbiams su europiečiais. Bet skambutis įvyko anksčiau – jis pertraukė svečius ir jų vakarienės planus, kad galėtų pasikalbėti su Rusijos prezidentu.

Tuo tarpu Europos lyderiams teko pasivaikščioti po Baltuosius rūmus.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Trumpas apie tai, kodėl bando užbaigti karą Ukrainoje: „Noriu pabandyti patekti į dangų“
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Trumpas: geriau, jei Zelenskis ir Putinas susitiktų be manęs
Emmanuelis Macronas, Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Macronas perspėja: artimiausios 15 dienų bus kritinės dėl Ukrainos (1)
Trumpui nepavyko tapti „taikos prezidentu“ Ukrainoje – „The Wall Street Journal“ (nuotr. SCANPIX)
Po žinios apie galimą susitikimą Vengrijoje – Trumpo pokalbis su Orbanu (5)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Tomas
Tomas
2025-08-20 09:04
Apgailėtinai atrodė tie Europos "lyderiai". Susėdę kaip vaikai aplink tėvą. Žuvis pūva nuo galvos, taip ir čia, su tokiais "lyderiais" Europa visai nugarmės žemyn...
Atsakyti
2025-08-20 09:12
Kol Europos grietinėlė su naciais kišis į Ukrainos reikalus , apie jokią taiką nėra ką ir kalbėti. Jiems karas reikalingas nes gali vogti milijonais ir viską nurašyti dėl Ukrainos įvykių.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (5)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų