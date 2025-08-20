Nuo komplimentų įdegiui iki netikėto skambučio Putinui: keisčiausi Europos lyderių vizito pas Trumpą momentai

Kai į žaidimą įsitraukia JAV prezidentas, gali nutikti bet kas. Šįkart ES lyderiai, panašu, išsisuko gana lengvai, rašo „Politico“.
Skirtingai nei per ankstesnę V. Zelenskio kelionę į Baltuosius rūmus, šįkart niekas nebuvo apšauktas, bet keistų akimirkų vis tiek netrūko.
„Aš pasikeičiau, o tu – ne“
Vasario mėnesį V. Zelenskis buvo peikiamas už tai, kad per svarbų vizitą vilkėjo ne kostiumą, o savo įprastą karinę aprangą.
Tuomet D. Trumpas sarkastiškai pasveikino Ukrainos prezidentą: „Šiandien jūs labai pasipuošėte.“ Pats jis vilkėjo įprastą kostiumą su kaklaraiščiu, siekiančiu beveik iki kelių.
Rugpjūčio 18 d. viskas buvo kitaip. „Man labai patinka“, – pasveikindamas V. Zelenskį, apsirengusį juodu kostiumu, sušuko D. Trumpas.
„Tai geriausias, kokį turiu“, – atsakė V. Zelenskis.
Šįkart jis buvo paruošęs pokštą ir Brianui Glennui iš televizijos „Real America’s Voice“. Vasarį šis žurnalistas išpeikė V. Zelenskį už jo vilkimą karinę aprangą: „Kodėl nevilki kostiumo? Tu esi aukščiausio rango žmogus šioje šalyje, o atsisakai rengtis deramai.“
Dabar B. Glennas gyrė V. Zelenskio elegantišką juodą kostiumą, vadindamas jį „nuostabiu“ ir „puikiu“.
„Aš pasakiau tą patį“, – įsiterpė D. Trumpas. Atsisukęs į V. Zelenskį, JAV prezidentas pridūrė: „Tai tas pats, kuris praeitą kartą tave puolė.“
„Prisimenu“, –atsakė V. Zelenskis, sukeldamas salėje juoką. O B. Glennui mestelėjo: „Tu esi su tuo pačiu kostiumu. Matai, aš pasikeičiau, o tu – ne.“
Trumpas apipylė ES lyderius komplimentais ir išgyrė Merzo įdegį
Diskusijos pradžioje D. Trumpas dosniai barstė komplimentus kiekvienam ES lyderiui – vieni skambėjo apgalvotai, kiti šiek tiek mažiau.
Apie NATO generalinį sekretorių Marką Rutte jis sakė: „Puikus džentelmenas, puikus politinis lyderis apskritai.“
Jungtinės Karalystės premjerą Keirą Starmerį pavadino „draugu“ ir pridūrė: „Žmonės jį labai mėgsta, jūs visi jį mėgstate.“
Prancūzijos prezidentą Emmanuelį Macroną D. Trumpas gyrė taip: „Jis man patiko nuo pirmos dienos, o dabar patinka dar labiau. Tai labai gerai, tai neįprasta.“
Italijos premjerę Giorgią Meloni jis vadino „įkvėpimo šaltiniu“, pabrėždamas, kad ji „išsilaikė ilgiau nei kiti“ – gana dviprasmiškas komplimentas šalyje, kur nuo Antrojo pasaulinio karo jau buvo 68 vyriausybės.
Apie suomį Alexanderį Stubbą D. Trumpas pasakė: „Atrodai geriau nei kada nors anksčiau.“
Vokietijos lyderį Friedrichą Merzą JAV prezidentas pristatė kaip „labai stiprų žmogų“ ir „draugą“. Tuomet netikėtai paklausė: „Kur tu taip įdegei? Aš irgi tokio noriu įdegio.“
Tuo tarpu apie Ursula von der Leyen D. Trumpas kalbėjo: „Manau, kad jūs galbūt esate galingesnė už visus šiuos vyrus prie stalo.“ Tačiau tuoj pat pats sau paprieštaravo: „Nors nežinau...“
Keista „šeimos nuotrauka“
Kaip visada, buvo padaryta „šeimos nuotrauka“. Ji išsiskyrė dėl lyderių ūgio skirtumų: F. Merzas – 1,98 m, G. Meloni – 1,63 m. Nuotrauka priminė atrakcionų kalnelių brėžinį.
D. Trumpui, kuris pats siekia 1,90 m ir dažnai būna aukščiausias kambaryje, tikriausiai nepatiko, kad M. Rutte ir A. Stubbas beveik tokio paties ūgio, o F. Merzas – dar aukštesnis.
Tuo tarpu E. Macronas, nors žemesnis už K. Starmerį, šioje nuotraukoje atrodo beveik D. Trumpo ūgio.
Trumpas pertraukė svečius, kad galėtų paskambinti Putinui
Be to, D. Trumpas sakė, kad paskambins V. Putinui pasibaigus pokalbiams su europiečiais. Bet skambutis įvyko anksčiau – jis pertraukė svečius ir jų vakarienės planus, kad galėtų pasikalbėti su Rusijos prezidentu.
Tuo tarpu Europos lyderiams teko pasivaikščioti po Baltuosius rūmus.
