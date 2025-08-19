Trumpas tikisi, kad Putinas „bus geras“: Europa siųs karius taikai užtikrinti, JAV – ne

D. Trumpas teigia, kad Jungtinė Karalystė, Prancūzija ir Vokietija dislokuos karius taikai užtikrinti, tačiau atmeta galimybę, jog prie jų prisidėtų JAV pajėgos, rašo „Sky News“.
Kalbėdamas su „Fox News“, D. Trumpas sakė besitikintis, kad Vladimiras Putinas „bus geras“. „Jei ne – situacija bus sudėtinga“, – pridūrė jis.
JAV prezidentas taip pat pareiškė manąs, kad Volodymyras Zelenskis ir V. Putinas elgiasi tinkamai.
„Turite mano garantiją“
Paklaustas apie saugumo garantijų perspektyvas, D. Trumpas teigė, kad Europos šalys „tai padarys iš anksto“. „Jos nori dislokuoti karius“, – paaiškino jis, turėdamas omenyje Prancūziją, Vokietiją ir Jungtinę Karalystę.
Į klausimą, ar gali užtikrinti, kad JAV kariai nebus dislokuoti, D. Trumpas atsakė: „Turite mano garantiją – aš esu prezidentas. Aš tiesiog bandau sustabdyti žmonių žudymą.“
