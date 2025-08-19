Sybiha paaiškino, ką reikštų Zelenskio, Trumpo ir Putino susitikimas

„Būsimas Ukrainos, JAV ir Rusijos lyderių susitikimas gali tapti proveržiu kelyje į taiką“, – apie tai socialiniame tinkle „X“ pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras A. Sybiha, rašo „Ukrinform“.
Ukrainos diplomatijos vadovas pabrėžė, kad kol Ukrainos ir JAV prezidentai Volodymyras Zelenskis ir Donaldas Trumpas, dalyvaujant Europos Sąjungos ir NATO lyderiams, atkakliai dirbo Vašingtone siekdami taikos, Maskva toliau darė viską, kas prieštarauja taikai: rengė naujus smūgius.
Svarbu pasiekti tvirtą taiką
Pasak jo, vien per naktį Rusija paleido 270 dronų, taip pat balistines ir sparnuotąsias raketas, kurios padarė žalos energetikos infrastruktūrai ir sužeidė civilius gyventojus.
„Tai dar kartą įrodo, kaip svarbu sustabdyti žudynes, pasiekti tvirtą taiką ir užtikrinti patikimas saugumo garantijas. Šiuo atžvilgiu būsimas Ukrainos, JAV ir Rusijos lyderių susitikimas gali tapti proveržiu kelyje į taiką“, – rašė A. Sybiha.
Jis taip pat padėkojo JAV ir prezidentui D. Trumpui už pastangas siekti taikos.
