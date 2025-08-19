Iš Macrono – naujas pasiūlymas, kur rengti Putino ir Zelenskio susitikimą

Antradienį popiet Paryžius ir Londonas vadinamosios Norinčiųjų koalicijos narius informuos apie tai, kas nuspręsta Europos lyderių susitikime su JAV prezidentu Donaldu Trumpu Vašingtone, paskelbė Prancūzijos vadovas. Iš karto po to su JAV diplomatais bus tariamasi dėl konkrečių saugumo garantijų Ukrainai.
E. Macronas nenorėjo vertinti galimo Ukrainos teritorijų perleidimo Rusijai. Dėl to esą turi spręsti Kyjivas. Tačiau pripažįstant okupuotas teritorijas esą būtinas atsargumas. Jei šalys galvoja „galinčios jėga užimti teritorijas“, tai atsiveria „Pandoros skrynia“, kalbėjo E. Macronas.
Prieš tai „Reuters“ skelbė, kad susitikimas galėtų vykti Vengrijoje.
