TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Iš Macrono – naujas pasiūlymas, kur rengti Putino ir Zelenskio susitikimą

2025-08-19 11:28 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt
2025-08-19 11:28

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas siūlo galimą Ukrainos ir Rusijos  prezidentų Volodymyro Zelenskio ir Vladimiro Putino susitikimą surengti Ženevoje. „Tai bus neutrali šalis, galbūt Šveicarija. Aš pasisakau už Ženevą. Arba kokią kitą šalį“, – sakė E. Macronas antradienį transliuotame interviu prancūzų TV stočiai LCI. Susitikimas esą turėtų vykti Europoje.

Macronas apie prancūzų pajėgas Ukrainoje: gali tekti svarstyti rusams pralaužus fronto liniją (nuotr. SCANPIX)

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antradienį popiet Paryžius ir Londonas vadinamosios Norinčiųjų koalicijos narius informuos apie tai, kas nuspręsta Europos lyderių susitikime su JAV prezidentu Donaldu Trumpu Vašingtone, paskelbė Prancūzijos vadovas. Iš karto po to su JAV diplomatais bus tariamasi dėl konkrečių saugumo garantijų Ukrainai.

E. Macronas nenorėjo vertinti galimo Ukrainos teritorijų perleidimo Rusijai. Dėl to esą turi spręsti Kyjivas. Tačiau pripažįstant okupuotas teritorijas esą būtinas atsargumas. Jei šalys galvoja „galinčios jėga užimti teritorijas“, tai atsiveria „Pandoros skrynia“, kalbėjo E. Macronas.

Prieš tai „Reuters“ skelbė, kad susitikimas galėtų vykti Vengrijoje.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Emmanuelis Macronas, Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Macrono elgesys prie Trumpo sukėlė klausimų: nustebino neįprastu gestu (4)
Volodymyras Zelenskis, Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Šaltiniai: aiškėja, kur galėtų vykti Putino ir Zelenskio susitikimas (3)
Emmanuelis Macronas (nuotr. SCANPIX)
Macronas perspėja dėl Putino: „Tai gana akivaizdu visiems“ (3)
Zelenskis kviečia Putiną į susitikimą: Ukraina tam pasiruošusi bet kada (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
Zelenskis sako esantis pasirengęs dvišaliam susitikimui su Putinui karui užbaigti (6)

