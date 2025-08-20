Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Po žinios apie galimą susitikimą Vengrijoje – Trumpo pokalbis su Orbanu

2025-08-20 08:08 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: ELTA ir tv3.lt / parengė:
2025-08-20 08:08

JAV prezidentas Donaldas Trumpas kalbėjosi su Vengrijos premjeru Viktoru Orbanu, skelbia „NBC News“.

Trumpui nepavyko tapti „taikos prezidentu“ Ukrainoje – „The Wall Street Journal“ (nuotr. SCANPIX)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas kalbėjosi su Vengrijos premjeru Viktoru Orbanu, skelbia „NBC News".

3

Anksčiau šią savaitę pasirodė pranešimų, kad Vengrija galėtų būti šalis, kurioje galėtų vykti Volodymyro Zelenskio, Vladimiro Putino ir D. Trumpo susitikimas.

Trumpo ir Orbano pokalbio temos

Anot „Bloomberg“ šaltinių, D. Trumpas su Vengrijos premjeru V. Orbanu kalbėjo apie Ukrainos narystę Europos Sąjungoje (ES). Per pokalbį telefonu pirmadienį prezidentas teiravosi, kodėl V. Orbanas priešinasi Ukrainos prisijungimui prie Bendrijos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot „Bloomberg“,  Vengrija per pokalbį išreiškė susidomėjimą būti pirmadienį aptarto V. Zelenskio ir Rusijos prezidento Vladimiro Putino susitikimo šeimininke.

Nenurodytas D. Trumpo administracijos pareigūnas ir dar vienas asmuo, artimas jo administracijai, „Politico“ teigė, kad JAV slaptosios tarnybos ruošiasi viršūnių susitikimui Vengrijoje.

Tenykštis ministras pirmininkas Viktoras Orbanas palaiko artimus santykius su Donaldu Trumpu nuo jo pirmosios kadencijos laikų.

Leidinio pašnekovai pažymėjo, kad Slaptosios tarnybos dažnai tikrina įvairias potencialias tokių susitikimų vietas, todėl viršūnių susitikimo vieta dar gali pasikeisti. Tačiau, pasak informuotų šaltinių, Budapeštas yra pirmasis Baltųjų rūmų pasirinkimas.

Kaip kitos galimos dvišalio susitikimo vietos taip pat minimos Ženeva, Šveicarija ir Vatikanas. Pats V. Putinas esą siūlė Maskvą.

