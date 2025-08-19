Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Trumpas paragino Putiną būti „realistu“ dėl teritorinių reikalavimų – „Axios“

2025-08-19 19:53
2025-08-19 19:53

JAV prezidentas Donaldas Trumpas Rusijos diktatoriui Vladimirui Putinui sakė, kad teritorinių reikalavimų klausimai turi būti aptariami tiesiogiai su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, rašo „Axios“.

Vladimiras Putinas ir Donaldas Trumpas 2017 m. (nuotr. SCANPIX)
33

JAV prezidentas Donaldas Trumpas Rusijos diktatoriui Vladimirui Putinui sakė, kad teritorinių reikalavimų klausimai turi būti aptariami tiesiogiai su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, rašo „Axios“.

1

Anot leidinio šaltinių, JAV prezidentas taip pat pridūrė, kad V. Putinas turėtų būti „realistas“.

Taip pat „Axios“ praneša, kad susitikimo su D. Trumpu metu Ukrainos prezidentas pareiškė, kad yra pasirengęs aptarti teritorinius klausimus, bet pabrėžė, kad jie turi būti suderinti tarp jo ir V. Putino. D. Trumpas su tuo sutiko.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Saugumo garantijos Ukrainoje

„Trumpas sutiko su Europos lyderiais dirbti kartu dėl saugumo garantijų Ukrainai, panašių į „5 straipsnį“, tačiau jis buvo mažiau konkretus dėl vaidmens, kurį atliks JAV“, – rašo „Axios“.

Derybos Baltuosiuose rūmuose
Primenama, kad NATO statuto 5 straipsnis įpareigoja aljansą ginti narį, kuris patyrė puolimą.

Pranešama, kad buvo įsteigta bendra JAV, Europos ir Ukrainos komisija, kuri parengs pasiūlymą dėl saugumo garantijų. Komisijai vadovauja JAV valstybės sekretorius Marco Rubio.

Kaip pranešė „Axios“ šaltinis, per susitikimą su D. Trumpu V. Putinas pareiškė esąs pasirengęs aptarti saugumo garantijų principą, tačiau kaip vieną iš potencialių garantų paminėjo Kiniją.

Tuo tarpu antradienį „Fox News“ laidoje D. Trumpas pareiškė, kad Ukraina neturėtų tikėtis susigrąžinti Krymo, nes tai „neįmanoma“.

„Zelenskis turi parodyti lankstumą“, – sakė D. Trumpas apie būsimas derybas.

