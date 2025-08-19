Trumpas paragino Putiną būti „realistu“ dėl teritorinių reikalavimų – „Axios“

Anot leidinio šaltinių, JAV prezidentas taip pat pridūrė, kad V. Putinas turėtų būti „realistas“.
Taip pat „Axios“ praneša, kad susitikimo su D. Trumpu metu Ukrainos prezidentas pareiškė, kad yra pasirengęs aptarti teritorinius klausimus, bet pabrėžė, kad jie turi būti suderinti tarp jo ir V. Putino. D. Trumpas su tuo sutiko.
Saugumo garantijos Ukrainoje
„Trumpas sutiko su Europos lyderiais dirbti kartu dėl saugumo garantijų Ukrainai, panašių į „5 straipsnį“, tačiau jis buvo mažiau konkretus dėl vaidmens, kurį atliks JAV“, – rašo „Axios“.
Derybos Baltuosiuose rūmuose(33 nuotr.)
Zelenskis atvyko pas Trumpą (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis atvyko pas Trumpą (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis atvyko pas Trumpą (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis atvyko pas Trumpą (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis atvyko pas Trumpą (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis atvyko pas Trumpą (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis atvyko pas Trumpą (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis atvyko pas Trumpą (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis atvyko pas Trumpą (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis atvyko pas Trumpą (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis atvyko pas Trumpą (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis atvyko pas Trumpą (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis atvyko pas Trumpą (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis atvyko pas Trumpą (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis atvyko pas Trumpą (nuotr. SCANPIX)
Volodymyras Zelenskis, Donaldas Trumpas (nuotr. Telegram)
Zelenskis susitiko su Trumpu (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis susitiko su Trumpu (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis susitiko su Trumpu (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis susitiko su Trumpu (nuotr. SCANPIX)
Donaldas Trumpas, Volodymyras Zelenskis, Marco Rubio (nuotr. SCANPIX)
Trumpo ir Europos lyderių derybos (nuotr. SCANPIX)
Trumpo ir Europos lyderių derybos (nuotr. SCANPIX)
Trumpo ir Europos lyderių derybos (nuotr. SCANPIX)
Trumpo ir Europos lyderių derybos (nuotr. SCANPIX)
Trumpo ir Europos lyderių derybos (nuotr. SCANPIX)
Trumpo ir Europos lyderių derybos (nuotr. SCANPIX)
Prasideda Trumpo ir Europos lyderių derybos (nuotr. Telegram)
Derybos Baltuosiuose rūmuose (nuotr. SCANPIX)
Derybos Baltuosiuose rūmuose (nuotr. SCANPIX)
Derybos Baltuosiuose rūmuose (nuotr. SCANPIX)
Derybos Baltuosiuose rūmuose (nuotr. SCANPIX)
Emmanuelis Macronas, Donaldas trumpas (nuotr. SCANPIX)
Primenama, kad NATO statuto 5 straipsnis įpareigoja aljansą ginti narį, kuris patyrė puolimą.
Pranešama, kad buvo įsteigta bendra JAV, Europos ir Ukrainos komisija, kuri parengs pasiūlymą dėl saugumo garantijų. Komisijai vadovauja JAV valstybės sekretorius Marco Rubio.
Kaip pranešė „Axios“ šaltinis, per susitikimą su D. Trumpu V. Putinas pareiškė esąs pasirengęs aptarti saugumo garantijų principą, tačiau kaip vieną iš potencialių garantų paminėjo Kiniją.
Tuo tarpu antradienį „Fox News“ laidoje D. Trumpas pareiškė, kad Ukraina neturėtų tikėtis susigrąžinti Krymo, nes tai „neįmanoma“.
„Zelenskis turi parodyti lankstumą“, – sakė D. Trumpas apie būsimas derybas.
Šaltinis:
tv3.lt
REKLAMA