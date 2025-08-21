Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rusija: bet koks Europos karių buvimas Ukrainoje būtų „visiškai nepriimtinas“

2025-08-21 14:14 / šaltinis: ELTA
Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas ketvirtadienį pareiškė, kad bet koks Europos karių buvimas Ukrainoje būtų „visiškai nepriimtinas“, Kyjivo sąjungininkams siekiant apibrėžti saugumo garantijas. 

Sergejus Lavrovas (nuotr. SCANPIX)

„Tai būtų visiškai nepriimtina Rusijos Federacijai“, – sakė S. Lavrovas, atsakydamas į žurnalisto klausimą apie Ukrainos saugumo garantijas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rusijos užsienio reikalų ministras saugumo garantijas pavadino „užsienio intervencija į kažkurią Ukrainos teritorijos dalį“.

Rusija taip pat pareiškė, kad Ukraina nėra suinteresuota ilgalaikiu taikos susitarimu.

„Ukrainos režimas ir jo atstovai labai konkrečiai komentuoja esamą situaciją, tiesiogiai parodydami, kad jie nėra suinteresuoti tvariu, teisingu ir ilgalaikiu susitarimu“, – pažymėjo S. Lavrovas. 

Į viršų